حملة أمنية فى دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات و6 من حائزى الأسلحة النارية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



حملة أمنية فى دمياط

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا



كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين "لــ3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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