5 أطعمة تسبب الالتهاب المزمن في الجسم، احذروها

الالتهاب غالبًا ما يتم تحفيزه كوسيلة لحماية الصحة عندما يلاحظ الجهاز المناعي أي شيء غريب في الجسم، في حين أن الالتهاب المتقطع يمكن أن يكون وقائيًا، فقد ارتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة.

ويمكن لما نأكله أن يؤثر على الالتهاب، إما بالتسبب في استجابة أكثر التهابًا أو المساعدة في محاربته.

أنواع الأطعمة التي يحتاجها الجسم

إن الجسم مهيأ لامتصاص واستخدام كل الأشياء الجيدة - الفيتامينات والمعادن والمغذيات الأخرى - الموجودة في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، ويساعد القيام بذلك الجسم على العمل بأفضل ما يمكن، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

ولكن عندما يأكل الشخص الأطعمة التي تسبب الالتهابات - أو الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، أو دهون متحولة، أو أحماض أوميغا 6 الدهنية، أو كربوهيدرات مكررة أو لحوم مصنعة أو حمراء - فإن الجسم غير مجهز للتعامل معها، وهذا يؤدي إلى الالتهاب بعدة طرق، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر المضاف أو الكربوهيدرات المكررة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

فيمكن أن يؤدي هضم بعض الأطعمة إلى إثارة استجابة التهابية في الجسم، وتشمل العوامل الغذائية التي ارتبطت بزيادة العلامات الالتهابية في الجسم الأطعمة التي تحتوي عادةً على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة واللحوم الحمراء والمصنعة.

ارتبط اتباع نظام غذائي قائم على النباتات غني بالخضروات والفواكه، ويحتوي على الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبقول والدهون الصحية مثل الأسماك بفوائد مضادة للالتهابات أكبر.

أنواع الأطعمة التي تسبب الالتهابات

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة المسببة للالتهابات التي يجب تجنبها، فهناك خمس فئات رئيسية من الأطعمة التي تزيد من الالتهابات.

السكريات المضافة

يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالسكريات البسيطة إلى رفع مستويات السكر في الدم بسرعة وزيادة مستويات الأنسولين، مما يعزز حالة الالتهاب.

أصبح من الصعب بشكل متزايد تجنب السكريات المضافة لأن مصنعي الأطعمة يضيفون جرعات كبيرة لتحسين نكهة العديد من الأطعمة المعبأة، ولكن الأبحاث تظهر أن استهلاك الكثير من السكر المضاف يؤدي إلى التهاب مزمن.

في حين أن هناك مصادر واضحة للسكريات المضافة في الحلوى والكعك والمشروبات الغازية، فإن ما يلي أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف قد لا يشك فيها الشخص:

الخبز.

البسكويت.

ألواح الجرانولا.

صلصة السلطة.

الزبادي.

الحبوب.

المشروبات الرياضية.

لمنع هذه الارتفاعات السريعة في نسبة السكر في الدم، من المهم أن تتعلم كيفية موازنة طبق الألياف والدهون الصحية والبروتين، بالإضافة إلى قراءة الملصقات الخاصة بالأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من السكريات المضافة.

الدهون المتحولة

وجد الباحثون أنه لا يوجد مستوى آمن للدهون المتحولة للاستهلاك، لذا، يوصى بالاستهداف بأقل من 1 جرام من الدهون المتحولة يوميًا.

ترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) وتخفض مستويات الكوليسترول "الجيد" (HDL)، ويمكن أن يزيد كلا الفعلين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

يصنع مصنعو الأغذية الدهون المتحولة من خلال عملية الهدرجة، وإضافة الهيدروجين إلى الدهون يغير قوامها وقوامها ومدة صلاحيتها.

تتضمن أمثلة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة ما يلي:

المخبوزات، مثل البسكويت والمعجنات والمقرمشات.

الأطعمة المعدة في المطاعم.

السمن.

كريمة القهوة غير المصنوعة من الألبان.

السمن.

اللحوم الحمراء والمعالجة

تم تمليح اللحوم المصنعة أو معالجتها أو تخميرها أو تدخينها لأغراض النكهة أو الحفظ، وتظهر الأبحاث أن اللحوم الحمراء والمعالجة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يسبب الالتهاب.

تشمل أمثلة اللحوم الحمراء والمعالجة:

لحم البقر.

اللحوم المعالجة.

الهامبرجر.

الهوت دوج.

اللحوم المقددة.

البيبروني.

السلامي.

النقانق.

بعض اللحوم الباردة

شرائح اللحم.

أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من هذه اللحوم يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وكلها أمراض تترافق مع الالتهاب.

أحماض أوميغا 6 الدهنية

أحماض أوميغا 6 الدهنية هي الدهون التي يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة، وبما أن الجسم لا يستطيع صنعها، فإن الشخص يحصل عليها من الأطعمة التي تتناولها.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 6 تشمل:

زيت الكانولا.

زيت الذرة.

المايونيز.

زيت عباد الشمس.

زيت الفول السوداني.

نحتاج إلى هذه الأحماض الدهنية للنمو والتطور الطبيعي، كما أنها تساهم في الالتهاب الجيد في الجسم الذي يساعد على الشفاء.

لكن الأبحاث تظهر أن الشخص بحاجة إلى توازن صحي من أحماض أوميجا 6 في الجسم، ويساعد تناول أحماض أوميجا 3 (الدهون التي تحصل عليها من الأطعمة مثل السلمون والجوز وبذور الكتان) على تحقيق هذا التوازن، وإذا لم يكن لدي الشخص ما يكفي من أحماض أوميجا 3 وكثير من أحماض أوميجا 6، فإنه يخلق استجابة مؤيدة للالتهابات والتهابًا مستمرًا.

لاستعادة توازن الأحماض الدهنية:

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3.

تناول عددًا أقل من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 6.

استخدم زيت الزيتون للطهي على حرارة منخفضة (فهو يحتوي على نسبة أقل من أحماض أوميجا 6 الدهنية)

استخدم رذاذ الطهي لدهن المقالي أثناء الطهي.

حد من كمية الطعام التي تتناولها خارج المنزل، حيث تميل هذه الأطعمة إلى التحضير باستخدام المزيد من الدهون الغنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية.

الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة يتم تجريدها من قيمتها الغذائية وتفتقر إلى الألياف، وهذه الكربوهيدرات المصنعة أصبحت عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للكثير من الناس.

تتكون الكربوهيدرات المكررة في المقام الأول من منتجات الدقيق الأبيض، بما في ذلك:

الخبز واللفائف.

البسكويت.

البطاطس المقلية.

المكرونة.

الحبوب السكرية.

الخبز الأبيض.

الأرز الأبيض.

تظهر الأبحاث أن الكربوهيدرات المكررة قد تسبب التهابًا في الجسم

تزيد الكربوهيدرات المكررة من نسبة السكر في الدم بنفس سرعة تناول الحلوى لأنها تفتقر إلى الألياف أو الدهون أو البروتين للمساعدة في إبطاء عملية الهضم، ويساهم هذا الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم في حدوث استجابة التهابية.

بدلًا من تجنب الكربوهيدرات تمامًا، استبدل الكربوهيدرات المكررة ببدائل من الحبوب الكاملة بنسبة 100% مثل الكينوا ودقيق الشوفان والأرز البني.

هذه الأنواع من الكربوهيدرات أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول للهضم، لذا لن تزيد من نسبة السكر في الدم بسرعة.

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