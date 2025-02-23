رحيل علي ماهر عن المصري، وكامل أبو علي كلمة السر

أكد مصدر داخل النادي المصري رحيل علي ماهر المدير الفني عن الفريق البورسعيدي بعد التعادل أمس أمام الإسماعيلي بالدوري المصري.

وأكد المصدر أن رحيل علي ماهر جاء بناء علي قرار كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

وعلمت فيتو أنه تم فسخ التعاقد مع المدير الفنى علي ماهر بشكل ودي، وجاري البحث عن مدرب بديل، وتشير الترشيحات إلى التعاقد مع مدرب أجنبي أو مدرب مصري مؤقت.

وعقب تعادل المصرى والإسماعيلى انتاب مجلس الإدارة والشارع البورسعيدي حالة غضب بسبب سوء الأداء في الفترة الأخيرة والخروج من المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

رحيل علي ماهر عن المصري

وقال المصدر: أغلب أعضاء المجلس طالبوا بضرورة رحيله والتعاقد مع مدير فني جديد.

يذكر أن علي ماهر أخطر لاعبيه بموعد المران اليوم الأحد بالقاهرة ولم يتقدم باستقالته كما ردد البعض قبل أن يقرر المحلي رحيله،

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

مباراة الإسماعيلي والمصري

الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلى سلبيا في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز بستاد الجيش ببرج العرب

موقف المصري والإسماعيلي

ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 15 مباراة و3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

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