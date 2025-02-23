الأحد 23 فبراير 2025
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محافظات

جامعة سيناء تحتفل باليوم العالمي لصحة الفم وتوزع مستلزمات صحية مجانا على المواطنين

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

استقبل الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جامعة سيناء


واكد المحافظ علي التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة سيناء لخدمة المواطن السيناوي، مثمنا الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المحلي بشمال سيناء.


ووافق المحافظ علي قيام الجامعة بتقديم خدمات وندوات لتوعية المواطنين بأهمية العناية بصحة الأسنان مع توزيع بعض المستلزمات الخاصة بالفم والأسنان مجانًا على المواطنين بعدد من مناطق المحافظة تحت اشراف الدكتورة نهوند ثابت مدير FDI بالشرق الأوسط والدكتور خالد حجاج عميد كلية طب الأسنان بجامعة سيناء. 
 

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بدورها قالت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، ان تقديم الخدمات للمواطنين يأتي بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم بالتعاون بين كلية طب الاسنان بالجامعة والاتحاد العالمي لطب الأسنان.

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