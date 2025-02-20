رافق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم، دياب اللوح، السفير الفلسطيني، خلال زيارة الجرحي والمرضي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

محافظ شمال سيناء يرافق سفير فلسطين لزيارة مستشفي العريش



وحرص المحافظ والسفير الفلسطينييني علي الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للجرحي والمرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.



واستعرض المحافظ الجهود المبذولة في إستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين وتوزيعهم علي مختلف المستشفيات داخل وخارج محافظة شمال سيناء.



وثمن السفير الفلسطيني جهود مصر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

يشار إلى أن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء استقبل السفير الفلسطيني، في مكتبه بديوان عام المحافظة خلال وصوله إلى مدينة العريش.

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