الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يشيد بمبادرة البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

قافلة البنك الزراعي
قافلة البنك الزراعي

وجه اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء الشكر إلى البنك الزراعي المصري برئاسة سامي عبد الصادق، رئيس مجلس الإدارة على التعاون المستمر والدعم المتواصل للمحافظة.

 

محافظ شمال سيناء يوجه الشكر إلى البنك الزراعي على دعم المحافظة


وثمن المحافظ الدور الذي يقوم به البنك في محافظة شمال سيناء، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقها البنك لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.


جاء هذا خلال استقبال المحافظة لقافلة الخير التي يقوم بها البنك لدعم الأسر الأكثر احتياجا في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، شريف الغزناوي، رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، ناصر شومان، رئيس قطاع القناة وسيناء، محمد الهرش مدير المنطقة الفرعية.

قرارات جديدة في حادث مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء

سكرتير عام شمال سيناء: الدولة تولي القضية السكانية اهتمامًا كبيرًا


بدوره، أكد رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، دعم المحافظة بعدد ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في منطقة وسط سيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الزراعي المصري الأسر الأكثر احتياجا اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء دعم الأسر الأكثر احتياجا محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء وسط سيناء

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية