محافظ شمال سيناء يشيد بمبادرة البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

وجه اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء الشكر إلى البنك الزراعي المصري برئاسة سامي عبد الصادق، رئيس مجلس الإدارة على التعاون المستمر والدعم المتواصل للمحافظة.

محافظ شمال سيناء يوجه الشكر إلى البنك الزراعي على دعم المحافظة



وثمن المحافظ الدور الذي يقوم به البنك في محافظة شمال سيناء، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقها البنك لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.



جاء هذا خلال استقبال المحافظة لقافلة الخير التي يقوم بها البنك لدعم الأسر الأكثر احتياجا في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، شريف الغزناوي، رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، ناصر شومان، رئيس قطاع القناة وسيناء، محمد الهرش مدير المنطقة الفرعية.



بدوره، أكد رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، دعم المحافظة بعدد ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في منطقة وسط سيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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