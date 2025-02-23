الأحد 23 فبراير 2025
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مصرع طفل غرقا في بئر مياه لري الأرض الزراعية بالفيوم

مستشفي طامية المركزي،
مستشفي طامية المركزي، فيتو

لقي طفل من الفيوم مصرعه غرقًا في بئر مياه بأرض زراعية في عزبة الفاروقة التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ، مركز طامية، وتم نقله الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

قصة طفل يغرق في بئر مياه لري الأراضي الزراعية

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، جثة هامدة، الي مستشفي طامية المركزي، لقي مصرعه غرقًا في بئر مياه بأرض زراعية بعزبة الفاروقة، دائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل "محمود.ع.م.ع " 10 سنوات، مقيم بعزبة الفاروقة بمركز طامية، كان بصحبة أهله بالأرض الزراعية خاصتهم، وأثناء لهوه بالقرب من بئرة مياه الري الأرض الزراعية اختل توازنه وانزلقت قدماه فسقط في مياه البئر، ولقي مصرعه غرقًا، وتم انتشال  جثته ونقلها لمشرحة مستشفى طامية  المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، واقر والداه بعدم وجود شبهة جنائية ولم بتهما أحد بالتسبب في سقوط الطفل في مياه البئر.

 

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 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، واخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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