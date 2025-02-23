الأحد 23 فبراير 2025
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تحرير 304 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، جملة مكبرة على الاسواق والمخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية، ساهم فيه مديريتي الطب البيطري والصحة، وجهاز حماية المستهلك، وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية

واسفرت الحملة عن تحرير 304 مخالفة تموينية، منها 106 مخالفة لقطاعي المخابز ومحطات الوقود، و198 مخالفة  متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات إلى الأجهزة الأمنية لحالتها إلى النيابات المتختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي  نصف طن لحوم بقرى ولحوم دواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري، و5500 كيلو زيت سيارات مجهول المصدر معبأ في تنكات بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات تدل علي جهة الإنتاج أو نوع الزيت أو صلاحيته أو معاد استخدامه ومحمل علىي سيارة نص نقل متجهه غل أحد المصانع لإعادة تدويره، و88 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلو حرام بإجمالي 4400 كيلو حرام.

كما تم التحفظ علي  20 شيكارة سماد يوريا مخصص لوزارة الزراعة محظور بيعه وتداوله بالأسواق، و6050 قطعة (ينسون، بيكنج بودر، لبان) منتهية الصلاحية، و150 عبوة بويات منتهية الصلاحية، و75 عبوة منشطات جنسية ودهانات مجهولة المصدر،  و 1900 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة صلاحيتها، و30 كرتون شيبسي باجمالي 540 كيس شيبسي منتهي الصلاحية،  450 عبوة سلع غذائية (مشروبات غازية، كورن فيلكس، جبنه، كاسترد، حليب) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسكر ناقص الوزن بمقدار 180 جرام نقص في كل كيلو.

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وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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