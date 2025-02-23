مصرع وإصابة 4 في تصادم ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق الدائري بالفيوم

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي على الطريق الدائري لمدينة الفيوم

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص، ودراجة بخارية، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، أمام مدخل منشأة عبد الله، ويوجد جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع واحد وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بسبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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