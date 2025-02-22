مصرع طالب ثانوي بالفيوم صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة

لقى طالب ثانوي من الفيوم مصرعه، صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة، أثناء عبوره طريق قرية السرب - طامية، أثناء عودته من المدرسة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالب ثانوي تحت عجلات سيارة بور الطريق

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بمصرع شاب دهسًا تحت عجلات سيارة مسرعة علي طريق قرية - السرب طامية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامة علي رأس قوة من المركز إلى موقع البلاغ، وتبينّ أنّ " أحمد عيد ابراهيم "، 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، مقيم بقريه الروبيات بدائرة مركز شرطة طامية ، كان يعبر الطريق، وصدمته سيارة تسير بسرعة غير معتادة، فسقط جثة هامدة على الفور، متأثرا بإصاباته المتعددة جراء الحادث، واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

و تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأخطرت التيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، لمعرفة تاريخ وسبب وساعة الوفاة، وطالب بتحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة، وسرعة تحديد هوية السيارة وقائدةها، وتولي التحقيق.

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