السبت 22 فبراير 2025
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مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الفيوم - القاهرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بالقرب من متحف كوم أوشيم، باتجاه القاهرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

 

تفاصيل انقلاب سيارة سوزوكي على طريق الفيوم - القاهرة

 وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم،  تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق القاهرة – الفيوم،  بالقرب من متحف كوم أوشيم باتجاه القاهرة، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة في نهر الشارع، ولقى أحد ركابها مصرعه، وأصيب 5 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب وساعة وتاريخ الوفاة، كما تم انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الواقعة، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الحادث، وإعداد تقرير فني بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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