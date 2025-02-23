سكرتير عام الدقهلية يجتمع بمسئولي تطبيق قانون المحال العامة

عقد اللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام لـمحافظة الدقهلية اجتماعا لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وممثلا عن مديرية أمن الدقهلية، تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يترأس اجتماعا لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة



وقد تابع السكرتير العام خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء والقري بنطاق المحافظة وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والتعرف على المعوقات في هذا الشأن.

تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة



حيث أوضح السكرتير العام أنه تم تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتيسير على المواطنين.

تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا علي تطبيق القانون



وقد اكد السكرتير العام على ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا على تطبيق القانون حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية مشيرا لاهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون وأهمية تقنين أوضاع المحال العامة لصالح المواطنين.

تنسيق كامل مع مديرية أمن الدقهلية لسرعة الانتهاء من هذا الملف تحقيقا للصالح العام



وفي ذات السياق أكد السكرتير العام على أن هناك تنسيق كامل مع مديرية أمن الدقهلية لسرعة الانتهاء من هذا الملف تحقيقا للصالح العام، وحرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ووجه لتوفير كافة الأجهزة اللازمة لجميع اللجان العاملة في هذا الملف لأداء عملهم على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.