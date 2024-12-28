محافظ المنيا: تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجى لإنهاء تراخيص المحال العامة

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز بضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات.

منظومة المحال العامة

يأتي ذلك لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقًا لمنظومة المحال العامة.



تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجى لإنهاء تراخيص المحال العامة في المنيا



وأوضح محافظ المنيا أنه تم تخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات استخراج رخص المحال، مع مراعاة تخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون.

دعم الاقتصاد الوطنى



وناشد محافظ المنيا أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بالمراكز بسرعة تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

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