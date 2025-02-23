جولة لمحافظ الدقهلية بالمنصورة لتفقد المخابز ورفع الإشغالات

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة تفقدية بالمنصورة اليوم الاحد عددا من الشوارع والميادين وأحد المخابز بمدينة المنصورة.

جولة لمحافظ الدقهلية في المنصورة

ووجه اللواء "مرزوق" العميد علي ابو شعيشع رئيس قسم شرطة المرافق بسرعة رفع الاشغالات التي تعوق حركة المشاة والحركة المروريةبالشوارع والميادين التي شملتها جولته بالمدينة.

رفع القمامة أولا بأول لتحسين مستوى النظافة بنطاق المدينة



كما وجه المحافظ لرؤساء الأحياء بمدينة المنصورة لتكثيف أعمال رفع القمامة أولا بأول لتحسين مستوي النظافة بنطاق المدينة بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين في قطاع النظافة.

الإطمئنان علي جودة الخبز بالمواصفات والأوزان المطلوبة



وفي ذات السياق شملت جولة المحافظ الإطمئنان علي جودة الخبز بالمواصفات والأوزان المطلوبة وصرفه للمواطنين وفقا للبطاقات التموينية وذلك خلال تفقده لأحد المخابز بالمدينة بمرافقة العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية



وقد شملت جولة محافظ الدقهلية، شوارع المشاية والجمهورية وش جيهان وش الترعه وش آداب وش النخلة وش الجلاء، وش بور سعيد وشم الشيخ حسنين وش السكه الجديده ومنطقة ميت حدر، والتقى المحافظ بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم، ووجه بالتزام العمال بالزي الموحد، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

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