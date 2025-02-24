عصارات الزيوت الطبيعية في مهرجان التمور 2025، زيت جوز الهند بـ 550 وزبدة الفول السوداني بـ 180 جنيه،وهذه هي" أبرز فوائدها"(فيديو وصور)

مع انطلاق مهرجان التمور في نسخته الخامسة المقام حاليًا في حديقة الحرية بالزمالك، أجرت "فيتو" جولة داخل المهرجان لرصد المنتجات المعروضة. وخلال هذه الجولة، رصدت عدسة "فيتو" وجود عصارات للزيوت الطبيعية، وهي أجهزة تُستخدم لاستخراج الزيوت من البذور والمكسرات والنباتات بطرق ميكانيكية أو هيدروليكية. تُستخدم هذه العصارات في المنازل والمصانع لإنتاج زيوت طبيعية وصحية دون الحاجة إلى المواد الكيميائية. وهناك أنواع عديدة من العصارات، منها:

- العصارات الباردة: تعمل عند درجات حرارة منخفضة للحفاظ على القيمة الغذائية للزيت، وهي مناسبة لاستخراج زيوت مثل زيت الزيتون، زيت السمسم، وزيت جوز الهند.

- العصارات الساخنة: يعتمد هذا النوع من العصارات على الحرارة لتسهيل استخراج الزيت وزيادة الإنتاجية، وتستخدم أيضًا في استخراج الزيوت من البذور القاسية مثل عباد الشمس وفول الصويا.

- العصارات الهيدروليكية: تعمل بضغط هيدروليكي قوي لاستخراج الزيت دون فقدان العناصر الغذائية، وتستخدم غالبًا في الصناعات الكبيرة لاستخراج زيوت ذات جودة عالية..

العصارات الطاردة تعتمد على القوة الميكانيكية لطرد الزيت من البذور.

ويقول عبد الرحمن احد المسؤلين بأحد الاجنحة في حديثه مع "فيتو" إنهم يقدمون عصارات الزيوت بشكل طبيعي أمام الجميع، ومنها عصارات الطحينة وزبدة الفول السوداني.

وأضاف أن لديهم عصارات لجوز الهند وعصارات زيت بذور الكتان المعروف بـ "الزيت الحار"، حيث يتم إدخال المنتج المراد عصره في العصارة أمام العميل ويتم استخراج الزيت منه دون أي إضافات.

وتابع قائلًا: "الزيت الحار يُضاف للفول وبعض الأطعمة"، بالإضافة إلى فوائده في معالجة بعض خلايا المخ وأهميته في تضخيم العضلات. وأشار إلى أن سعر لتر زيت بذور الكتان "الزيت الحار" متاح للأشخاص حسب احتياجاتهم.

وأوضح أنهم يقومون بعصر جوز الهند لاستخراج زيت جوز الهند النقي، ويشترط أن يكون جوز الهند من نوع جيد وطبيعي منذ البداية. وأشار إلى أن له استخدامات متعددة، منها علاج جرثومة المعدة وتنشيط الذاكرة، بالإضافة إلى استخدامه للبشرة والشعر.

وأكد أنه يمتلك جميع الزيوت الطبيعية، مثل زيت الخروع وزيت الجرجير وزيت السمسم وزيت الروزماري وزيت اللوز، كما يمتلك أجهزة لاستخراج زبدة الفول السوداني.

وأشار إلى أنه لديه "آلة" لطحن السمسم لاستخراج الطحينة الخام، موضحًا أن نوع السمسم يؤثر على جودة الطحينة.

أسعار الزيوت الطبيعية في مهرجان التمور 2025:

- سعر كيلو الطحينة 200 جنيه.

- سعر كيلو زبدة الفول السوداني 180 جنيه.

- سعر لتر زيت جوز الهند 550 جنيه.

- سعر لتر زيت بذور الكتان "الزيت الحار" 280 جنيه.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، ومجموعة من عارضي الحرف التراثية والمنتجات اليدوية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

المهرجان يشارك به أكثر من ٧٠ عارضا سيشهد تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% ــ 30%،ويلبي كافة احتياجات الأسر من التمور التى تمثل عنصرًا أساسيًا على المائدة الرمضانية، حيث يوجد بهما أنواعًا مختلفة من التمور من كافة محافظات مصر التى تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر وليبيا والسودان والسعودية.

ويقام على هامش المهرجان محاضرات، وورش عمل، وندوات تثقيفية عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة فى مجال صناعة التمور وتسويقها.

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