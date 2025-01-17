هل تساهم عصارات الزيوت الطبيعية في تطوير الصناعات الزراعية؟ الزيتون أكثر المحاصيل المستفيدة من التقنيات الحديثة.. والحفاظ على المواد الفعالة في المنتج «أبرز الفوائد» (فيديو وصور)

المكن الآلي لعصر (عصارات ) الزيوت الطبيعية والعطرية يمثل تطورًا كبيرًا في صناعة الاستخلاص، حيث يتيح الحصول على زيوت نقية وعالية الجودة باستخدام تقنيات حديثة تحافظ على خواص المواد الفعالة، مع تطور هذه التكنولوجيا أصبحت عملية إنتاج الزيوت أكثر دقة واحترافية، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المتزايدة لهذه الزيوت المستخدمة في مجالات التجميل، العلاج الطبيعي، والطهي.

زيوت طبيعية وعطرية.. سر الجمال والصحة في قلب السوق

ورصدت عدسة “فيتو” إحدى عصارات الزيوت الطبيعية التي تعمل بكفاءة وجودة عالية، حيث قابلنا وائل، ابن صاحب إحدى أكبر عصارات الزيوت الطبيعية والعطرية، الذي تحدث عن أسرار عمله.

وقال وائل: “عصر الزيوت الطبيعية على الماكينات يكون 100% طبيعيا، مثل زيت جوز الهند الذي يُستخلص ويشرب مباشرة، لأنه يعالج العديد من المشكلات الصحية مثل جرثومة المعدة والحلزونية، ويعتبر من العناصر الغذائية الغنية”، وأكد وائل أن “زيت الزيتون الذي يُستخلص لديه هو من أجود أنواع الزيتون، حيث يحرص على شراء الزيتون من أفضل المصادر، ويبدأ عصره فورًا للحصول على زيت عالي الجودة”.

وأوضح وائل أن أسعار الزيوت الطبيعية تختلف وفقًا للموسم والطلب، مشيرًا إلى أن زيت جوز الهند، الذي يُستورد بكميات كبيرة بسبب تقلبات سعر الدولار، شهد زيادة ملحوظة في الأسعار في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر اللتر من 440 جنيها إلى 600 جنيه. وتابع قائلًا: "أفضل وقت لشراء الزيوت العطرية والطبيعية هو خلال موسمها، فمثلًا زيت الزيتون الذي يُستخلص في نوفمبر يكون بأسعار ممتازة".

وأشار وائل إلى أن سعر زيت الزيتون "إكسترا فيرجن" ذو الجودة العالية يتراوح حاليًا بين 550 جنيها للتر، حيث يتميز بمستوى حموضة أقل من 0.5%.

كما ذكر أنه يتم بيع الزيوت الأخرى مثل زيت الكتان (280 جنيها للتر) وزيت حبة البركة (850 جنيها للتر)، بالإضافة إلى الزيوت العطرية مثل زيت الروزماري الذي يباع بـ 1200 جنيه للتر.

وذكر وائل أيضًا أن جهاز التقطير الذي يستخدم لاستخلاص الزيوت العطرية من الأعشاب مثل النعناع والكافور، يعمل على تحويل البخار المتصاعد من الأعشاب إلى زيت بعد عملية تكثيف دقيقة. وهذه الزيوت تُستخدم في صناعة الصابون الطبيعي الذي يُباع بأسعار معقولة، حيث تتراوح أسعار الصابون الكبير بين 50 و60 جنيهًا، فيما تباع الأحجام الصغيرة بحوالي 40 جنيهًا.

فوائد زيت الزيتون البكر للقلب

ومن أهم فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز هي مساهمته في التقليل من أمراض القلب، فهو يحتوي على الدهون أحادية الإشباع، وأهمها حمض الأولييك، والتي لها دور كبير في زيادة البروتين الدهني مرتفع الكثافة (الكوليسترول النافع) المفيد لصحة القلب والشرايين، والتقليل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) الذي يسبب ارتفاعه العديد من الأضرار على صحة القلب والشرايين.

أيضًا يمكن أن تعود فوائد زيت الزيتون البكر للقلب لأحد الأسباب التالية:

التقليل من أكسدة الكوليسترول الضار.

التحسين من صحة الأوعية الدموية وبطانتها الداخلية.

تخفيض ضغط الدم، فمن الممكن أن يعمل زيت الزيتون البكر على توسيع الأوعية الدموية.

التقليل من الالتهاب.

التحكم بتخثر الدم، حيث أنه يقلل من حدوث التجلطات الدموية غير الطبيعية والتي من الممكن أن تزيد خطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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