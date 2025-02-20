الخميس 20 فبراير 2025
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إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مهرجان التمور
مهرجان التمور

شهد مهرجان التمور الذي يُقام حاليًا في حديقة الحرية بالزمالك إقبالًا متوسطًا من المواطنين في الساعات الأولى من انطلاقه، وذلك قبل الافتتاح الرسمي، حيث من المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 25 من الشهر الجاري.

وافتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المهرجان، بحضور محافظي الجيزة، والقليوبية، وأسوان، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، وذلك في حديقة الحرية بالزمالك.

وأضاف أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة واسعة من المواطنين والعارضين، وحقق زخمًا متوسطًا مقارنة بالسنوات السابقة بفضل وجود أصناف مميزة من التمور.

يوفر المهرجان التمور والياميش، والمنتجات اليدوية والتوابل والمخللات واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة، قبل قدوم شهر رمضان.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال وضع خطة تشغيلية تلبي احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية تنسيق هيئة النقل العام بين خطوطها، وخطوط النقل الجماعي والمترو، لتحقيق انسيابية مرورية خلال شهر رمضان. كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط طوال ساعات التشغيل لضمان انتظام الخدمة وكفاءتها

 

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