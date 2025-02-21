المنتجات الفلسطينية تغزو مهرجان التمور 2025.. شامبو الشعر بـ150 جنيها وصابونه لبان الدكر بـ40 وكريم المرطب بـ50 (فيديو وصور)

تُعتبر المنتجات الطبيعية التي تحتوي على زيوت طبيعية من العناصر الأساسية التي تهتم بها العديد من النساء لإضافتها إلى روتين العناية بالبشرة والشعر، فهي تحتوي على مغذيات مهمة تعزز صحة البشرة والشعر، وتساعد في ترطيبهما وحمايتهما من العديد من المشكلات.

ترطيب البشرة: تساعد الزيوت الطبيعية في ترطيب البشرة بعمق وتحافظ على نضارتها طوال اليوم. وتعمل هذه المنتجات على:

- تحسين مرونة البشرة، حيث تحتوي على العديد من الزيوت الطبيعية التي تعزز مرونة البشرة، مما يجعلها تبدو أكثر شبابًا.

- تغذية الشعر، حيث تعمل زيوت مثل زيت جوز الهند وزيت الخروع على تغذية الشعر وتحسين حالته، مما يقلل من تقصف الأطراف ويمنحه القوة واللمعان.

- مكافحة التجاعيد: الزيوت الغنية بفيتامين E تساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

- حماية من الأضرار البيئية، حيث تعمل الزيوت الطبيعية على حماية البشرة والشعر من الأضرار الناتجة عن العوامل البيئية مثل التلوث والتعرض لأشعة الشمس. وتُعتبر المنتجات الطبيعية غنية بفوائد لا حصر لها.

رصدت عدسة فيتو "حلا وليان" المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسد خلال مهرجان التمور النسخة الخامسة 2025.

قالت حلا إنهم أصحاب "براند" حلا وليان، وهو علامة تجارية فلسطينية، وقد جاءوا من غزة بعد الحرب وقرروا بدء مشروع جديد في مصر. من خلال هذا المشروع، يقومون بتصنيع منتجات طبيعية للعناية بالبشرة والشعر، والتي تحتوي على مكونات طبيعية بالكامل.

وأكدت على أهمية استخدام المواد الطبيعية للعناية بالبشرة والجسم والشعر، للاستفادة من جميع العناصر الموجودة فيها. وأضافت أن هذه المنتجات تُنتج باستخدام مكونات طبيعية بالكامل، وهي غنية بالعديد من العناصر والفيتامينات الفعالة والمفيدة للبشرة والشعر.

كما أشارت إلى أن جميع المنتجات مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة، سواء كانت مخصصة للبشرة أو للشعر والجسم.

أوضحت أن المواد الطبيعية التي يقومون بتصنيعها وبيعها، حيث ذكروا أنهم ينتجون كريمات للشعر، وحمام كريم، وشامبو، وبلسم للشعر، بالإضافة إلى المنتجات الخاصة بالبشرة، مثل الصابون المخصص لمشاكل البشرة والذي يناسب جميع أنواعها. كما ينتجون منتجات للجسم، مثل المرطبات، والمخمرية، ومزيل العرق.

أسعار منتجات البشرة:

- صابون "لبان دكر": سعر الصابونة الصغيرة 40 جنيهًا، وسعر الصابونة الكبيرة 80 جنيهًا.

- صابون الكركم: سعر الصابونة الصغيرة 40 جنيهًا، وسعر الصابونة الكبيرة 80 جنيهًا.

أسعار منتجات الجسم:

- كريم توحيد لون البشرة (المحتوي على مواد طبيعية): سعره 150 جنيهًا.

- سعر المخمرية 70 جنيهًا.

- سعر كريم المرطب 50 جنيهًا.

- سعر كريم جلد الوزة 150 جنيهًا، ويستخدم للشعر تحت الجلد ومخصص أكثر للنساء.

- سعر مزيل العرق 100 جنيه.

أسعار منتجات الشعر:

- سعر شامبو التساقط 150 جنيهًا.

- سعر حمام الكريم للشعر 150 جنيهًا.

- سعر بلسم الشعر 70 جنيهًا.

وتابعت حلا في حديثها مع "فيتو" أنهم كانوا يمتلكون صيدلية ويقومون بتركيبات تتمثل في منتجاتهم الطبيعية في غزة، ولكن المعمل والمنزل تأثرا بالحرب على غزة، وقالت: "كنا نقوم بعمل تركيبات للدكاترة".

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