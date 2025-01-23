منها زيت جوز الهند والصبار، طرق علاج قشرة الرأس بالمنزل

لا تعد قشرة الرأس حالة خطيرة، ولكن قد يجدها معظم الناس تسبب الحكة والإزعاج، ويمكن أن تكون القشرة واضحة بشكل خاص إذا كان لدى الشخص شعر داكن أو يرتدي ملابس داكنة.

وتعتبر قشرة الرأس شكلًا خفيفًا من حالة التهاب الجلد الدهني، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وتوجد أسباب عديدة لقشرة الرأس، وتشمل:

حالات طبية معينة

روتين العناية بالشعر

البشرة الدهنية

وهناك العديد من الطرق لـ علاج قشرة الرأس، اعتمادًا على مدى شدتها.

علاجات قشرة الرأس

علاجات قشرة الرأس هي طرق يمكن من خلالها التخلص من الحكة والقشرة في الفروة أو السيطرة عليهما، أول طريقتين يجب تجربتهما هما تمشيط الشعر واستخدام شامبو قشرة الرأس.

قم بتمشيط شعرك من فروة رأسك إلى أسفل، وهذا يحمل الزيت بعيدًا عن فروة رأسك، حيث يمكن أن يتسبب تراكمه وخلايا الجلد في ظهور قشرة الرأس، ويساعد تحريكه على طول خصلات الشعر في الحفاظ على الشعر لامعًا وصحيًا.

شامبو قشرة الرأس

ليست كل أنواع شامبو قشرة الرأس متشابهة، فهي تحتوي على مكونات مختلفة تعمل بطرق مختلفة.

مستحضرات الفحم، ويبطئ الفحم موت وتساقط خلايا الجلد على فروة الرأس.

بيريثيون الزنك، هذا المكون يقتل البكتيريا والفطريات.

حمض الساليسيليك والكبريت، تعمل هذه المكونات معًا لترطيب فروة الرأس وتقليل القشور.

حمض الساليسيليك، ويعمل على تقليل القشور.

كبريتيد السيلينيوم، هذا المكون يقتل الفطريات، يمكن أن يغير لون الشعر وفروة الرأس.

قد يحتاج الشخص إلى التبديل بين أنواع الشامبو إذا كان أحد الأنواع يتحكم في قشرة الرأس في البداية ولكنه يفقد فعاليته لاحقًا، وإذا قرر تجربة شامبو يحتوي على قطران الفحم، فيحتاج إلى توخي الحذر، ويعالج قطران الفحم قشرة الرأس عن طريق جعل خلايا الجلد في فروة رأسك تموت وتتقشر بشكل أبطأ، ولكن ردود فعل يجب أن تعرفها:

يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاهه.

يمكن أن يغير لون الشعر الفاتح اللون والأظافر والجلد والملابس.

ستحتاج إلى إبعاده عن أي جروح أو جلد مفتوح أو عدوى، وكذلك العين.

يمكن أن يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس، يجب أن تبتعد عن الشمس لمدة 24 إلى 72 ساعة بعد استخدامه.

لا ينبغي للنساء الحوامل أو المرضعات استخدام الشامبو المضاد للقشرة.

علاجات قشرة الرأس بوصفة طبية

إذا لم تتحسن قشرة الرأس بالعلاجات المتاحة دون وصفة طبية، فقد تحتاج إلى أدوية بوصفة طبية، ويمكن أن تشمل هذه:

فلوسينولون، وهو عبارة عن كورتيكوستيرويد يستخدم لتقليل الحكة والقشور.

مثبطات الكالسينورين، وتساعد الأدوية في قمع استجابة الجسم المناعية.

قد يحتاج الشخص أيضًا إلى العلاج بالضوء، والذي يعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية في ظل ظروف خاضعة للرقابة.

العلاجات المنزلية لقشرة الرأس

بجانب الشامبو المضاد لقشرة الرأس، قد تساعد بعض الأشياء الأخرى، ويمكن تجربة بعض هذه العلاجات الطبيعية، فهي إما مرطبة أو قد تكون مفيدة ضد البكتيريا أو الفطريات:

زيت جوز الهند

ابدأ بفرك 3 إلى 5 ملاعق صغيرة من هذا في فروة الرأس، ثم انتظر لمدة ساعة واغسل شعرك بالشامبو، يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي له خصائص مضادة للفطريات، كما أنه يرطب البشرة، ووجدت أحد الدراسات أن زيت جوز الهند يقلل من البكتيريا والفطريات على فروة الرأس.

الصبار

افركي القليل منه في فروة الرأس قبل غسل الشعر بالشامبو، وجدت إحدى الدراسات أن الصبار يعمل بشكل جيد لعلاج التهاب الجلد الدهني مع آثار جانبية قليلة.

خل التفاح

امزجي ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء، ثم اسكبيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم اشطفي فروة رأسك جيدًا.

أظهرت بعض الدراسات أن خل التفاح يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للميكروبات.

الأسبرين

اهرسي حبتين من الأسبرين واخلطيهما بالشامبو، ثم اغسلي شعرك بالشامبو، اتركيه لمدة دقيقتين ثم اشطفيه، يحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك، وهو أحد مكونات بعض أنواع الشامبو المضادة للقشرة.

زيت شجرة الشاي

أظهرت بعض الدراسات أن زيت شجرة الشاي، وهو منتج ثانوي لشجرة الشاي الأسترالية، قد يساعد في علاج قشرة الرأس.

الوقاية من قشرة الرأس

يمكنك اتخاذ خطوات في المنزل لتقليل خطر الإصابة بقشرة الرأس، وتشمل هذه الخطوات:

النظام الغذائي، التأكد من الحصول على ما يكفي من الزنك وفيتامينات ب والدهون الصحية يمكن أن يحسن صحة فروة الرأس.

إنشاء روتين: إذا كانت فروة الرأس تميل إلى أن تكون دهنية، فقد تحتاج إلى غسل الشعر كثيرًا، وإذا كانت فروة الرأس تميل إلى الجفاف، اغسل شعرك بشكل أقل ورطب فروة رأسك.

حد من المنتجات، عند استخدام منتجات تصفيف الشعر، قد تتراكم على شعرك، مما قد يجعل شعرك وفروة رأسك أكثر دهنية.

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