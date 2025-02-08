السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

تموين الفيوم يحرر 542 مخالفة في حملات على الأسواق والمحال خلال أسبوع

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة علي الأسواق والمحال التحارية، خلال الأسبوع المنقضي، لمواجهة جشع بعض التجار، والسيطرة علي مايطرح للاستهلاك في الأسواق.

 شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وقال سامح شبل عبدالرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم،ان الحملات حررت 542 مخالفة تموينية متنوعة، منها 195 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود،  وحررت 347 في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات إلي الأجهزة الأمنية لحالتها الي النيابات المختصة.

 

سلع تم التحفظ عليها أثناء الحملات

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت أيضا من التحفظ علي طنين من السماد الزراعي المدعم خاص بوزارة الزراعة، قبل تهريبها للسوق السوداء، و74 شيكارة دقيق مدعم خاص بالمخابز البلدية  بإجمالي وزن 3650  كيلو جرام،  و400 اسطوانة غاز صغيرة الحجم سعة 12,5 كيلو جرام منزلي، وسيارة ربع نقل محملو 1275 كيلو جرام جبنة مجهولة المصدر، و200 كيس شيبسي فاسد، و 326 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و170 سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

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وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، حتي تتمكن المديرية من مواجهة جشع بعض التجار.

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