السبت 22 فبراير 2025
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محافظات

مياه الفيوم: تنفيذ خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان

شركة مياه الفيوم،
شركة مياه الفيوم، فيتو

 أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما أعلنت عن جاهزية كل معدات الشركة واستعدادها الكامل في جميع قطاعاتها ومواقعها بالمحافظة لضمان استمرارية الخدمة خلال الشهر الكريم.

 

خطة متكاملة للصيانة

 وتنفذ شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة متكاملة تشمل أعمال الصيانة الدورية، وتطهير مراحل تنقية مياه الشرب في جميع محطات الإنتاج، وفحص أجهزة التحكم والتشغيل، إلى جانب صيانة الطلمبات والمولدات الكهربائية ومحابس المياه وشبكات التوزيع. كما شدد على تطبيق نظم التشغيل القياسية لضمان عدم انقطاع المياه، مع توفير سيارات مياه متنقلة لخدمة مختلف مناطق المحافظة.

 

تطهير الشبكات ومحطات الرفع

 كما تواصل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة لتعزيز قدرتها الاستيعابية خلال فترات الذروة، ويتم متابعة سير العمل ميدانيًا، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على الخدمة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الضغوط بسبب زيادة الاستهلاك.

 

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وتستقبل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، بالإضافة إلى خدمة واتساب على الرقم 01275358538، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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