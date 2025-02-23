الأحد 23 فبراير 2025
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انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للسياحة المستدامة بجامعة قناة السويس غدًا

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة

تنظم كلية السياحة والفنادق، بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مؤتمرها البيئي الأول تحت عنوان "السياحة المستدامة والتحديات البيئية: نحو حلول مبتكرة لمستقبل أخضر"، وذلك يوم الإثنين الموافق 24 فبراير، في رحاب الكلية.
 

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المشرفون على المؤتمر 

يُقام المؤتمر بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتورة نيفين جلال، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة سمر مصلح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية السياحة المستدامة، والتحديات البيئية التي تواجه القطاع السياحي، مع تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
 

أبرز محاور المؤتمر 

يتناول المؤتمر الذي يقام بجامعة القناة عددًا من المحاور الهامة، أبرزها استراتيجيات دمج السياحة البيئية في الوجهات المحلية، ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى السياحة الثقافية والتراثية كأداة للحفاظ على البيئة من خلال تعزيز الوعي بأهمية التراث وحمايته، إلى جانب السياحة البيئية كوسيلة للحفاظ على البيئة المحلية عبر تبني ممارسات مستدامة تقلل من التأثيرات السلبية على النظم البيئية.

 

تعزيز الجهود لعقد المؤتمرات 

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز الوعي البيئي، ودعم الأبحاث والمبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية في قطاع السياحة.

 

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جامعة قناة السويس جامعة القناة المؤتمر البيئي الأول لكلية السياحة والفنادق بجامعة القناة السياحة البيئية

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