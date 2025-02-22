جامعة القناة تنظم حملة توعوية لـ 1220 طالبا للعناية بالأسنان (صور)

نظمت جامعة قناة السويس حملة توعوية صحية استهدفت 1220 طالبًا من مدارس محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار مبادرة "صحتك من فمك"، بهدف توعية الأطفال بأهمية العناية بالأسنان خلال فترة التبديل.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة 820 طالبًا من مدرسة عاطف بركات و400 طالب من مدرسة على ابن أبي طالب الرسمية للغات، حيث قدمت الجامعة من خلال هذه الفعالية الإرشادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

الهدف من تنظيم الحملة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة المجتمعية التي تحرص الجامعة على تنظيمها لخدمة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أهمية التوعية الصحية في بناء جيل أكثر وعيا بصحته، خاصة في مرحلة الطفولة التي تتطلب اهتماما خاصا بأساسيات العناية بالأسنان.

مواصلة الجامعة لتقديم المبادرات

وأوضح أن جامعة القناة تواصل تقديم مبادرات متنوعة تعزز من دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن استهداف 1220 طالبا يعكس حرص الجامعة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب لتعزيز الوعي الصحي لديهم. وأكدت أن التوعية في مرحلة الطفولة تلعب دورًا كبيرًا في تكوين عادات صحية سليمة تسهم في الوقاية من مشكلات الأسنان في المستقبل.

المشرفون على إقامة الحملة

أُقيمت الحملة تحت إشراف الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة وفاء الحصري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي قامت بتقديم شرح وافٍ للطلاب حول أنواع الأسنان اللبنية والدائمة، والفروق بينهما، بالإضافة إلى توضيح فترة التبديل والتعريف بها من الناحية الزمنية.

تقديم إرشادات للطلاب

كما قدمت للطلاب إرشادات حول العناية بالأسنان خلال هذه الفترة، والطريقة الصحيحة لغسل الأسنان، إلى جانب ورشة عمل تطبيقية حول تقنيات تنظيف الأسنان والمسافات البينية.

شارك في الحملة طلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بكلية طب الأسنان، مما أتاح لهم فرصة التفاعل المباشر مع الأطفال وتعزيز مهاراتهم في التثقيف الصحي.

ونظم الفعالية إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بإدارة شمال الإسماعيلية، تحت إشراف دعاء العجرودي، وبحضور توفيق صلاح الدين، وكيل إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.

كما قدمت الدكتورة سمر عادل عطية، طبيب مقيم بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان، محاضرة توعوية تناولت كيفية الوقاية والعناية بصحة الفم والأسنان، مشددة على أهمية الكشف المبكر عن تسوس الأسنان، والاهتمام بصحة الفم لدى الأطفال، وطرق الوقاية الفعالة، ودور التغذية السليمة في مكافحة التسوس.

وفي ختام الحملة، تم توزيع هدايا على الطلاب شملت فرش أسنان، ومعجون أسنان، ومنشورات توعوية.



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