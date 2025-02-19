جامعة القناة تناقش تحديات التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي بمدارس الإسماعيلية (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية بعنوان "تحديات التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" لطلاب مدرسة الطائف في محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

المشرفون على عقد التدريب

وعُقدت الندوة بإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية بجامعة قناة السويس، وقام بتقديمها الدكتور باسم عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، بحضور 45 طالبًا وطالبة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

الحديث عن نشأة الذكاء الاصطناعي

تناولت الندوة نشأة الذكاء الاصطناعي وتطوره، كما استعرضت أنواعه المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأدوات الضخمة التي يعتمد عليها، مثل التعلم العميق ونماذج الدردشة الآلية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

مميزات الذكاء الاصطناعي

وناقش الدكتور باسم عبد الغني الأستاذ بجامعة قناة السويس المميزات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، مؤكدًا أن هذه التقنية تتيح فرصا غير مسبوقة لتحسين جودة التعلم، لكنها في الوقت ذاته تحمل بعض التحديات التي يجب التعامل معها بحذر لضمان الاستخدام الأمثل لها.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

نُظمت الندوة تحت إشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتنسيق مع شيماء نصر مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها جامعة قناة السويس لتجهيز الطلاب لمتطلبات العصر الرقمي، بما يعزز من قدرتهم على تحقيق التفوق الأكاديمي والمهني في المستقبل.

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