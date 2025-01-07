التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مسئولي الشركة الراعية لنادي مانشستر سيتي، لبحث آفاق التعاون المشترك في إطار مشروع “كابيتانو مصر” لاكتشاف ورعاية المواهب في كرة القدم.

تناول اللقاء استعراض زيارة نجوم كابيتانو مصر المرتقبة لنادي مانشستر سيتي، ما يتيح لهم فرصة الاحتكاك بالبيئة الاحترافية في واحد من أكبر أندية كرة القدم العالمية، بهدف تطوير مهاراتهم وتهيئتهم لخوض المنافسات الدولية.

أشرف صبحي يناقش تفاصيل زيارة لاعبي كابيتانو مصر إلى مانشستر سيتي

أكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أهمية مشروع “كابيتانو مصر” في اكتشاف المواهب الكروية، ودوره المحوري في تقديم جيل جديد من اللاعبين القادرين على تحقيق الإنجازات الرياضية لمصر.

أشرف صبحي يناقش تفاصيل زيارة لاعبي كابيتانو مصر إلى مانشستر سيتي

وأشار وزير الشباب والرياضة على ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الأساسية لدعم المواهب الرياضية، حيث عملت وزارة الشباب والرياضة على الخروج بمشروع "كابيتانو مصر" والذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة لاكتشاف وتطوير لاعبي كرة القدم المتميزين".

أشرف صبحي يناقش تفاصيل زيارة لاعبي كابيتانو مصر إلى مانشستر سيتي

وأضاف أشرف صبحي أن الهدف من التجربة مع الأندية العالمية، وعلى رأسها مانشستر سيتي، هو توفير تجربة احترافية متكاملة للشباب المصري. حيث تساهم زيارة اللاعبين إلى الاندية العالمية في صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم، ليكونوا سفراء مشرفين للكرة المصرية.

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية لمناقشة خطط الفترة المقبلة

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، لبحث استراتيجية وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لدعم الرياضات الرقمية.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتور محمد خليف، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، أمنية يحيى ومحمد وردة وراشد حسنين أعضاء مجلس الإدارة.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية

وتناول اللقاء استعدادات الاتحاد للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية لعام 2027، التي تستضيفها مصر، والتي ستشهد ولأول مرة في تاريخها إدراج الرياضات الإلكترونية ضمن منافساتها، مما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة الرقمية على المستويين المحلي الإفريقي.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية

كما ناقش الاجتماع إطلاق دوري مصري للرياضات الإلكترونية، يستهدف إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى خطة الاتحاد للوصول إلى تسجيل مليون لاعب ضمن قواعد بياناته بحلول نهاية عام 2025.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضات الإلكترونية تمثل أحد أهم المجالات الواعدة التي تستقطب الشباب وتعزز من قدراتهم التكنولوجية والإبداعية، مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل للاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية لتحقيق أهدافه وتطوير هذه الرياضة في مصر.

وأوضح صبحي قائلا: "إن الرياضات الإلكترونية لم تعد مجرد هواية بل أصبحت منصة متكاملة تجمع بين الابتكار والتنافسية، ووزارة الشباب والرياضة تؤمن بدورها في بناء أجيال تمتلك مهارات تقنية تواكب متطلبات العصر الرقمي، نعمل على تسخير كل الإمكانات لدعم هذا القطاع الواعد الذي يحمل آفاقا واسعة لتحقيق إنجازات رياضية جديدة على الصعيدين المحلي والدولي”.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير البنية التحتية للرياضات الإلكترونية وإطلاق مبادرات مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الشباب وتعزيز حضور مصر كوجهة رائدة في هذا المجال على المستوى الإفريقي والعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.