أخبار الاقتصاد اليوم: ساويرس يكشف أهمية الأموال الساخنة وصفقة رأس الحكمة في إنقاذ الاقتصاد المصري.. هل تصل أسعار الدواجن لـ125جنيها للكيلو؟ رئيس الشعبة يرد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

93.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع نسبة 93.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب

على نسبة 1.2 %و العرب على 5.1 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 13.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 56.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 90.4 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.3 %و سجل العرب 5.3 %و قد سجل الأجانب صافي شراء

بنحو 285.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 225.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تداولات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

طن السلفات يرتفع 2905 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20776.9 جنيه للطن، بانخفاض 1156.5 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

ساويرس يكشف أهمية الأموال الساخنة وصفقة رأس الحكمة في إنقاذ الاقتصاد المصري

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أهمية الاستثمارات الأخيرة التي تم ضخها في مصر من الدول العربية.

صفقة رأس الحكمه أنقذت الاقتصاد

وقال ساويرس، خلال استضافته في صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي، إن مصر مبروكة وصفقة رأس الحكمه أنقذت الاقتصاد المصرى.

وأضاف، أن الأموال الساخنة واستثمار العرب والأجانب فى المشروعات المصرية من الأمور المهمة جدا

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن مصير الدولار الفترة المقبلة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة بالبنوك

مصير الدولار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة

وأكد ساويرس، خلال استضافته في صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي، أنه من المهم زيادة الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه في حالة عدم تخفيض الفائدة، سوف يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، ما يتسبب في مشكلة كبيرة للاقتصاد المصرى.

جمعية المصدرين: فريق عمل يدرس احتياجات السوق الأردني

أكد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أن هناك فريق عمل متخصص من الجمعية يتواجد حاليًا في الأردن لدراسة احتياجات السوق الأردني بدقة، خاصة في قطاعات الأثاث والديكور والمفروشات وغيرها من المنتجات ذات الصلة.

وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد في اتحاد الصناعات، لإعلان تفاصيل المشاركة المصرية في المعرض الدولي العربي للأثاث والديكور المقرر عقده في 19 إلي 22 أغسطس 2025 في الأردن.

انطلاق فعالية دعم رواد الأعمال بالتعاون بين Gemini Africa وhabitat

انطلقت اليوم فعاليات جيميناى أفريقيا بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الإسكان لاستكشاف ومناقشة الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في دفع تقدم السكن الملائم والمستدام للجميع، وذلك بالشراكة مع Habitat for Hummanity International.

ساويرس يكشف عن توظيف 42 ألف شخص حتى الآن من بينهم ١٨٠٠ بسوهاج

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنه تمكن خلال 2024 من تشغيل 1800 مواطن من محافظة سوهاج، وهذا من خلال 12 شركة متخصصة في توظيف الأفراد العاطلين عن العمل.

وأضاف ساويرس خلال استضافته في صالون "إحسان عبد القدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي، أن عائلة ساويرس تمكنت من تشغيل ما يقارب من 42 ألف شخص فى مصر حتي الآن.

التشغيل في محافظات صعيد مصر

وأشار إلى أن التشغيل في محافظات صعيد مصر يمثل تحديا وفرصة في الوقت نفسه، حيث يعاني الصعيد من ارتفاع معدلات البطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى، لكنه يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي إذا تم استغلال موارده بشكل صحيح.

تعاون استراتيجي بين المجلس التصديري للأثاث وPADMA البولندية لتطوير القطاع

في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث قطاع الأثاث المصري، أعلن المجلس التصديري للأثاث عن تعاون استراتيجي مع شركة "بادما PADMA " البولندية، بهدف تطوير وتعزيز قدرات القطاع على مستوى مجالات التصنيع والتوريد، فضلًا عن توسيع نطاق تعاون الشركات المحلية معها، وخاصة فيما يخص المستلزمات ومكونات الإنتاج.

وأكد المهندس وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، على أهمية هذا التعاون مع الشركة البولندية، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأثاث على مستوى العالم.

تحديث الصناعة يشارك فى مهرجان القاهرة للتمور

شارك مركز تحديث الصناعة فى افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة للتمور والمنتجات الطبيعية خلال الفترة من 20 فبراير إلى 25 فبراير الجاري، وفى حديقة الحرية بالزمالك.



واستقبل جناح مركز تحديث الصناعة بالمهرجان عدد من الراغبين فى الاستفسار عن الخدمات التى يقدمها المركز لعملائه من مصانع وشركات وتجمعات ورواد الأعمال.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، ومجموعة من عارضي الحرف التراثية والمنتجات اليدوية.



ويأتي هذا المهرجان في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثله تلك الصناعة للدولة، حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم، وهو ما وضح في مبادرة الرئيس بزراعة 100 مليون نخلة مثمرة في كل محافظات مصر.

تعرف على خطوات التقديم للحصول على قطعة ارض صناعية.... انفوجراف

أعلن الفريق المهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح ١٣,٣ مليون م٢ اراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بعدد ٢٢ محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

واعدت وزارة الصناعة انفوجراف بشأن خطوات التقديم للحصول على قطعة ارض صناعية كالتالى

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)

5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)

6. ادخال معلومات الاتصال

7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة..... الخ)

8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)

9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.



ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

التصديرى للصناعات الغذائية: نستهدف رفع الصادرات الى 20%

اكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية،ان المجلس يتطلع لزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية، خلال 2025 بنسبة نمو 15لـ 20 %

وقالت أن قطاع تصنيع الأغذية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الصادرات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 17% خلال عام 2024، لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى.

وقالت أن المجلس يتطلع للاشتراك في معارض دولية اخرى منها إنجلترا والسعودية وتركيا وموسكو وألمانيا واليابان وأيضا القيام بعدد من البعثات التجارية مثل جنوب أفريقيا وموريتانيا وكازخستان.



وأكدت خيري، أن المجلس يقوم بتنظيم الكثير من البرامج التدريبية وندوات أسبوعية توعوية والتى تساعد الشركات للدخول والتوسع في أسواق دولية مختلفة.

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