أبرزها مانشستر سيتي وليفربول، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 23 فبراير العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها قمة مانشستر سيتي الذي يضم المصري عمر مرموش وليفربول الذي يضم الفرعون محمد صلاح في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

نيوكاسل ونوتنجهام فورست الساعة 4:00 مساء – beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي - ليفربول الساعة 06:30 مساء – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بلباو وبلد الوليد الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ريال مدريد وجيرونا الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي وريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد وليجانيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو ونابولي الساعة 1:30 ظهرا على قناة – AD SPORTS Premium 1.

هيلاس فيرونا وفيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

إمبولي وأتالانتا الساعة 7 مساء على قناة – AD SPORTS Premium 1.

كالياري ويوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

لايبزيج وهايدنهايم الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت الساعة 6:30 مساء على قناة – beIN Sports HD 5.

هوفنهايم وشتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



زد إف سي وغزل المحلة الساعة – 4:00 مساء –علي قناة ON Sport.

بيراميدز وطلائع الجيش الساعة –7:00 – على قناة ON Sport.





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت ولانس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر وتولوز – الساعة 6:15 مساء

ستراسبورج وستاد بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس ومونبلييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليون وباريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة



الجيش الملكي والرجاء – 10:00 – Arryadia TV.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

شباب الأهلي والعروبة – الساعة 3:30 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1

الشارقة والبطائح – الساعة 3:30 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2

النصر والجزيرة – الساعة 6:15 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

بني ياس والوحدة – الساعة 6:15 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2



مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة



العربي والأهلي – الساعة 3:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1

الشحانية وأم صلال – الساعة 3:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2

الوكرة والريان – الساعة 6 مساء على قناة الكأس القطرية

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

منتخب السويس ووي – الساعة 3 عصرا

لافيينا اف سي وأبو قير للأسمدة – الساعة 3 عصرا

طنطا‏ والسكة الحديد – الساعة 3 عصرا على قناة 2 on sport

أسوان والداخلية – الساعة 3 عصرا

المقاولون العرب وبترول أسيوط – الساعة 5:30 مساء على قناة 2 on sport

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