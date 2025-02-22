غياب الشناوي عن قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل الطلائع ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام طلائع الجيش

ويلتقي فريق بيراميدز ونظيره طلائع الجيش في الـ 7 مساء غدا الأحد بستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز ضد طلائع الجيش

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

اما طلائع الجيش فيحتل الترتيب الثامن برصيد 20 نقطة.

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