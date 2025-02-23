كلاسيكو إنجلترا بنكهة مصرية.. مواجهة صلاح ومرموش تتصدر لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. الريدز من أجل العودة للانتصارات وجوارديولا لتصحيح المسار

يواجه فريق ليفربول إحدى العقبات الصعبة مرة أخرى بعيدا عن قواعده في بطولة الدوري الإنجليزي عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي على ملعب (الاتحاد)، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ26 للمسابقة.



ويعتلي ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، القمة برصيد 61 نقطة، بعد خوضه 26 مباراة، متفوقا بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي لعب 25 لقاء فقط بالمسابقة.

ليفربول ضد مانشستر سيتي مباراة تكسير العظام

ويأمل ليفربول في العودة للانتصارات مجددا خارج ملعب انفيلد، بعدما اكتفى بالتعادل 2 / 2 في مباراتيه الأخيرتين بعيدا عن معقله أمام جاره اللدود إيفرتون ثم أستون فيلا، علما بأنه حقق 9 انتصارات مقابل 5 تعادلات، في مبارياته الـ14 التي خاضها بملاعب منافسيه بالمسابقة هذا الموسم حتى الآن.



ويدرك نجوم ليفربول أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي سيعزز كثيرا من آمال الفريق في التتويج بلقبه الـ20 بالدوري الإنجليزي الممتاز ومعادلة الرقم القياسي، الذي يمتلكه مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للبطولة.



من جانبه، سيحاول مانشستر سيتي مداواة جراحه بعد خروجه المبكر من الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.



وتلقى سيتي خسارة قاسية 1 / 3 أمام مضيفه الريال في لقاء الإياب الذي جرى بين الفريقين أمس الأربعاء، ليكرر سقوطه أمام الفريق الإسباني، الذي سبق أن تغلب 3 / 2 على ملعب النادي السماوي في مباراة الذهاب.



ويرى أبناء المدير الفني الإسباني جوسيب جوارديولا، أن الفوز على ليفربول سيعيد بعضا من الكبرياء للفريق، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية.



ويقضي مانشستر سيتي موسما للنسيان على الصعيدين المحلي والقاري، فبخلاف وداعه الصادم لدوري الأبطال، الذي توج به عام 2023، فقد ابتعد الفريق مبكرا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع حاليا برصيد 44 نقطة من 25 مباراة، كما خرج مبكرا أيضا من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

مباراة مصرية على الملاعب الإنجليزية



ومن المقرر أن تشهد المباراة مواجهة مصرية خالصة بين محمد صلاح، هداف ليفربول، وعمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، الذي انضم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.



ويطمع صلاح في مواصلة إبداعه مع ليفربول في الموسم الحالي، حيث يتربع الفرعون على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 24 هدفا، بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي توج بجائزة الهداف في الموسمين الماضيين.



ويسعى صلاح إلى مواصلة التسجيل للمباراة السادسة على التوالي في البطولة، بعد أن زار شباك كل من إيبسويتش تاون وبورنموث وإيفرتون ووولفرهامبتون وأخيرا أستون فيلا، حيث شهد اللقاء الأخير الذي جرى أمس تسجيله هدفا وصناعته آخر لزميله ترينت أليسكندر أرنولد، لتصل عدد تمريراته الحاسمة إلى 15 تمريرة في البطولة هذا الموسم حتى الآن.



وصار صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في نسخة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع الإنجليزي المعتزل ستيف ماكمانمان موسم 1995 /.1996



وواصل الملك المصري، أرقامه القياسية مع الفريق هذا الموسم بعد لقاء أستون فيلا، حيث بات أول لاعب في تاريخ النادي العريق يسجل 15 هدفا خارج ملعب الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطما الرقم السابق والذي كان يمتلكه المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بـ14 هدفا في موسم 2013 /.2014.



وأحرز صلاح 29 هدفا في 37 مباراة خاضها مع ليفربول بجميع البطولات، بجانب صناعة 19 هدفا، بإجمالي 48 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي.



ويمتلك صلاح سجلا جيدا للغاية أمام مانشستر سيتي، حيث ساهم في إحراز 19 هدفا في 22 مباراة لعبها ضد منافسه بكل المنافسات، عقب تسجيله 12 هدفا وصناعته 7 أهداف أخرى لزملائه، علما بأنه خلال المواجهات السابقة حقق 8 انتصارات مقابل 6 تعادلات و8 هزائم أمام فريق جوارديولا.

وكان صلاح لعب دورا بارزا في فوز ليفربول 2 / صفر على مانشستر سيتي في لقاء الفريقين بجولة الذهاب للدوري الإنجليزي هذا الموسم في ديسمبر الماضي، بعدما صنع هدفا لزميله الهولندي كودي خاكبو، قبل أن يحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء.



أما عمر مرموش، فقد قدم أوراق اعتماده كأحد نجوم مانشستر سيتي، بعد تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الفوز 4 / صفر على ضيفه نيوكاسل، خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.



وبعدما صام عن التهديف في مبارياته الأربع الأولى بمختلف المسابقات مع مانشستر سيتي، تمكن مرموش أخيرا من فك عقدته مع أصحاب الرداء السماوي.



واحتاج مرموش إلى 176 دقيقة فقط ليسجل أول 3 أهداف في الدوري الإنجليزي، حيث لعب 74 دقيقة أمام تشيلسي، و72 ضد أرسنال، قبل أن يسجل 3 أهداف في أول 33 دقيقة من عمر اللقاء ضد نيوكاسل.



وجاء هاتريك مرموش في غضون 13 دقيقة و54 ثانية بالتحديد، ليحتل المركز الرابع في قائمة أسرع الثلاثيات في تاريخ سيتي بالدوري الإنجليزي، ما بين تسجيل الهدفين الأول والثالث.

وبوجه عام، خاض مرموش 32 مباراة في كل المنافسات هذا الموسم سواء مع مانشستر سيتي أو آينتراخت فرانكفورت، حيث أحرز 23 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.

ويمتلك ليفربول الأفضلية في مباريات الناديين في عصر الدوري الممتاز، حيث حقق 22 انتصارا مقابل 12 فوزا لمانشستر سيتي، بينما فرض التعادل نفسه على 21 لقاء.



وبصفة عامة، التقى الفريقان في 197 مباراة بمختلف المسابقات، حيث استحوذ ليفربول أيضا على الأفضلية بتحقيقه 94 فوزا، مقابل 50 انتصارا لسيتي، وخيم التعادل على 53 لقاء.

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