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رياضة

ريال يرفض التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

رفض نادي ريال مدريد، فرصة التعاقد مع نجم بايرن ميونخ، الذي تحوم الكثير من الشكوك حول مستقبله مع العملاق البافاري.

وينتهي عقد جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، ولا يزال لم يحسم مستقبله بعد بتجديد تعاقده مع العملاق البافاري أم الرحيل.

ريال مدريد يرفض فرصة التعاقد مع كيميتش 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تم عرض كيميتش على ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني رفض الصفقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه بايرن ميونخ في تجديد عقود العديد من نجوم الفريق في الأونة الأخيرة، مثل: مانويل نوير، وجمال موسيالا، إضافة إلى ألفونسو ديفيز.

ويعد كيميتش من أبرز الأسماء تحت قيادة كومباني هذا الموسم، حيث شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات ونجح خلالها في تسجيل هدف واحد وصناعة 10 آخرين.

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