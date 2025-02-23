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رياضة

بعد الخسارة أمام السنغال، موعد عودة بعثة منتخب الناشئين من المغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، تغادر بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، مطار الدار البيضاء في الحادية عشر والنصف مساء اليوم الأحد، في طريق العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في الدورة الدولية الودية بالمغرب. 

وتصل الطائرة التي تقل بعثة منتخب الناشئين مطار القاهرة في الخامسة صباح غد الإثنين.

 

منتخب الناشئين يخسر أمام السنغال بهدف

خسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام الدورة الدولية الودية بالمغرب.

وخسر بذلك منتخب مصر للناشئين الميدالية الذهبية والتتويج بالدورة الودية، حيث كان يحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد المركز الأول.

 

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

 دخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام السنغال بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الناشئين أمام السنغال
تشكيل منتخب الناشئين أمام السنغال

منتخب الناشئين يفوز على زامبيا بهدف

وفاز منتخب مصر مواليد 2008، على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله رامي عبد الرحمن في ثاني مواجهات الدورة الودية التي تحتضنها المغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب الناشئين يواجه السنغال، فيتو
منتخب الناشئين يواجه السنغال، فيتو

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر 2025.

 

منتخب مصر يتعادل مع المغرب سلبيا

 وتعادل منتخب مصر مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات البطولة الودية.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

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