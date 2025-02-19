لوحات فنية تعكس ثقافات الشعوب في ثالث أيام مهرجان أسوان للفنون (صور)

في أجواء احتفالية مبهجة، تواصلت فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف.

فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وشهد اليوم الثالث من المهرجان المقام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، لوحات فنية تعكس ثقافات الشعوب، قدمت بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، بمشاركة أشهر فرق الفنون الشعبية المصرية والأجنبية.

وعلى مسرح قصر ثقافة توشكى، وبحضور إيمان حمدي، مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، وعدد كبير من السياح وضيوف وأبناء المدينة، قدمت فرقة كنعان الفلسطينية بقيادة د. سهيل دياب، عروضا فنية عبرت من خلالها عن صمود الشعب الفلسطيني، منها دمي فلسطيني، ويا جبل ما يهزك ريح، وسط تفاعل جماهيري كبير.

كما تألقت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح بتقديم رقصات مستوحاة من تراث المدينة الباسلة ومنها تابلوه "الصيادين" الشهير الذي يعكس حياة البحر.

هذا واستقبل نادي كهرباء صحاري، عروض كل من فرقة اليونان والتي شملت رقصات ذات طابع احتفالي بأزياء مزخرفة تعكس التراث الإغريقي.

وكذلك عروض فرقة AukstAiciai الليتوانية، وأشهرها رقصة "Blindo Polka"، المقدمة في الأعياد والاحتفالات الشعبية.

بالإضافة إلى رقصات الفلكلور السكندري، قدمتها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان، ومنها "لموا الشباك، وزفة إسكندراني وعرب العامرية".

وفي قصر ثقافة كلابشة قدمت فرقة كفر الشيخ بقيادة إبراهيم عبد المقصود رقصاتها المعروفة: "فرحة المولد"، و"الغزل الفلاحي".

وقدمت فرقة بولتكس البولندية رقصة "بولونس" التاريخية التي ترمز إلى الفخر الوطني.

وتواصلت الفعاليات بقصر ثقافة حسن فخر الدين، بعروض التراث التونسي لفرقة أصحاب الوعد بقيادة بشير الأسود، تلاها صورة نابضة بالحياة نقلتها فرقة العريش، بقيادة سامح الكاشف، من خلال رقصات بدوية منها السامر والدبكة السيناوي.

وفي جمعية الحصايا، قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة مصطفى إبراهيم رقصات تحاكي طقوس المجتمع النوبي بإيقاعات متناغمة، أعقبها رقصة "Ponto" لفرقة Raices Tradiciones Panama البنمية التي تعتمد على الإيقاعات السريعة.

واختتمت الفعاليات بعروض فنية لفرقة التنورة التراثية بقيادة المدرب محمد صلاح، أبهرت من خلالها الحضور سواء من خلال الحركات الدائرية للراقصين أو الأضواء التي تخطف الأنظار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.