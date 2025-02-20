استعراضات فنية من الهند واليونان وبولندا في مهرجان أسوان للثقافة (صور)

شهدت محافظة أسوان، عددا من العروض الفنية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثانية عشرة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف.

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

ويعقد المهرجان تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، ويستمر حتى 22 فبراير الحالي، بمشاركة 26 فرقة فنون شعبية منها 14 فرقة أجنبية، و12 فرقة مصرية.

واستقبل قصر ثقافة الرديسية فرقتي مطروح للفنون الشعبية، وفرقة International Alliance for Art and Culture الهندية، التى قدمت رقصات تعكس الفلكلور الشعبى للبلاد، بينما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة حسن عبدالمنعم، عدة تابلوهات استعراضية تحاكى البيئة السيوية والبدوية منها "الترحيب، السامر، الفرح البدوي".

فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وبجمعية منشية النوبة قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان مجموعة من الاستعراضات السكندرية منها "غمزة إسكندراني، الصيادين"، بينما قدمت فرقة Tundacion compania Artistick Manglares، الكولومبية عددا من الرقصات منها "Bambu،currvlao"

وشهدت جمعية الشيخ صالح عروضا فنية لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة محمود محيي وقدمت رقصات "التحميلة، الغزل"، أعقبه عرض فنى لفرقة urpin بسلوفاكيا.

وبمسرح نادي كهرباء صحاري أقيم عرض فنى لفرقة الوادي الجديد بقيادة محمد عبد الله تضمن استعراضات "المقرونة، الخزام" بجانب فقرة غنائية للفنان حسن ناجي، كما قدمت فرقة "بولتكس" البولندية عروضا مستوحاة من التراث الشعبي لهم.

وفى جامعة أسوان قدمت فرقة "تراجونا" اليونانية مجموعة من العروض الفنية منها "زوربا" وبمركز شباب غرب أسوان قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة إبراهيم عبد المقصود رقصات "الغزل الفلاحى، عرب الحامول"، تلاه عرض فنى لفرقة AukstAiciai بليتوانيا مستعرضة أشهر الرقصات الشعبية هناك.

على مسرح مركز شباب الدر قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف استعراضات "الحوايا، التحميلة، الفرح الشرقاوى"، بينما قدمت فرقة أصحاب الوعد التونسية بقيادة المدرب بشير الأسود، عدة فقرات فنية منها "المحفل، السعداوي".

وتتواصل الفعاليات يوم 21 فبراير مع حفلين بمدينة أبو سمبل، لجميع الفرق المشاركة، احتفالا بليلة التعامد، الأول بمعبد أبي سمبل، والثاني بمسرح سوق المدينة. وتختتم بعروض فنية أمام المعبد صباح اليوم التالي، تزامنا مع تعامد الشمس.

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