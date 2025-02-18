من تونس إلى بولندا وكولومبيا، مهرجان أسوان الثقافي يجمع فنون الشعوب (صور)

شهدت محافظة أسوان، أمس الإثنين، عددا من العروض الفنية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثانية عشرة، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

ويستمر المهرجان حتى 22 فبراير الحالي، بمشاركة 26 فرقة فنون شعبية منها 14 فرقة أجنبية، و12 فرقة مصرية.

فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وشهدت حديقة الشيراتون عروضا مميزة بحضور يوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، قدمتها فرق تونس، ليتوانيا، وبولندا، إلى جانب فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، التي أبدعت في تقديم رقصات الصعيدي على أنغام المزمار والطبول. وتألقت فرقة أصحاب الوعد التونسية بقيادة المدرب بشير الأسود، برقصات مستوحاة من التراث التونسي مثل "النوبة التونسية" و"المحفل".

كما قدمت فرقة "AukstAiciai" من ليتوانيا رقصة "blindo polka" الشهيرة، بينما قدمت فرقة "بولتكس" البولندية استعراضًا راقصًا مميزًا من تراثها الشعبي، أبرزها رقصة "بولونس".

أما في قصر ثقافة دراو، فاستعرضت فرقة "Boles" الصربية تراثها الشعبي عبر رقصة "Sopske igre"، فيما قدمت فرقة حلايب التلقائية لوحات مستوحاة من البيئة الحدودية مثل "الهوسيت" و"البيبوب".

كما خطفت فرقة العريش للفنون الشعبية الأضواء بعروضها المستمدة من التراث السيناوي، بقيادة سامح الكاشف، ومن أبرزها "السامر السيناوي" و"الدبكة".

وفي قصر ثقافة حسن فخر الدين، تألقت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان في تقديم تابلوهات "غمزة إسكندراني" و"الصيادين"، بينما قدمت فرقة "Raices Tradiciones Panama" البنمية رقصتها المميزة "ponto".

أما على مسرح قصر ثقافة توشكى، فاستعرضت فرقة أسوان للفنون الشعبية تراثها النوبي العريق، بقيادة شعبان حسين، عبر فقرات "الكف، أراجيد، الفرح النوبي"، تلاها عرض لفرقة Tundacion compania Artistick Manglares الكولومبية التي قدمت أشهر رقصاتها "Bambu، cumbia، currulao"، في مشاركتها الأولى بالمهرجان.

وفي قصر ثقافة الرديسية، قدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بقيادة محمد عبدالله، عروضا تعكس التراث الصحراوي، منها "المقرونة، الخزام، البادية"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وتتواصل الفعاليات يومي 18، و19 فبراير الجاري بتقديم العروض الفنية لجميع الفرق المشاركة بمختلف مواقع محافظة أسوان، وفي يوم 21 فبراير مع حفلين بمدينة أبو سمبل، لجميع الفرق المشاركة، احتفالا بليلة التعامد، الأول بمعبد أبي سمبل، والثاني بمسرح سوق المدينة.

وتختتم بعروض فنية أمام المعبد صباح اليوم التالي، تزامنا مع تعامد الشمس.

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