عروض فلكلورية تزين أسوان في مهرجانها الدولي للثقافة والفنون (صور)

تواصلت فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف.

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

ويستمر المهرجان حتى 22 فبراير الحالي، بمشاركة أكثر من 26 فرقة فنون شعبية منها 14 فرقة أجنبية، و12 فرقة مصرية على مسرح فوزي فوزي بكورنيش أسوان، وبحضور الفنان أحمد الشافعي، والمخرج هشام عطوة، ومحمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، خطفت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد صالح الأنظار بعروضها الفلكلورية المستوحاة من تراث مدن القناة، حيث قدمت لوحات استعراضية مثل "يا طير يا رمادي، البحرية، آه ياللي، بتغني لمين، أم الخلول، الصياد"، وتميزت الرقصات بإيقاعاتها الحيوية المستمدة من البيئة الساحلية وأداء الراقصين الذي جسد طقوس الصيادين والبحر.

أما فرقة الصين، فقدمت عرضا ساحرا بأزياء "الهانفو" التقليدية، حيث مزجت بين الحركات التعبيرية والموسيقى التراثية، كما تألقت فرقة اليونان "تراجونا"، في تقديم رقصات "السيرتاكي" و"كالاماتيانوس"، وتميزت عروضها بالإيقاعات والحركات الديناميكية التي تعكس الفلكلور اليوناني العريق.

فلكلور الشرقية وسريلانكا بنادي كهرباء صحاري

في نادي كهرباء صحاري، أبهرت فرقة الشرقية للفنون الشعبية الجمهور برقصاتها التي تعكس التراث الفلاحي المصري، ومنها "الفرح الشرقاوي، السقايين، الحوايا". وتعد رقصة "التنورة" واحدة من أبرز عروضها، حيث يؤدي الراقص حركات دائرية مستوحاة من التصوف المصري، بينما تبرز رقصة "كف العرب" الطابع البدوي في تمازج مدهش بين الإيقاع والجسد، وذلك بقيادة الفنان أحمد واصف.

كما قدمت فرقة سريلانكا "Geethanjalee Dance Academy"، المشهورة برقصة "Kandyan Dancing"، عرضا متميزا عكس الموروث الثقافي السريلانكي.

تفاعل مع عروض فلسطين والهند وأسيوط بكوم أمبو

وشهد قصر ثقافة كوم أمبو عرضا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، مقدمة لوحات استعراضية مثل "العصايا، التنورة، التحميلة"، وتعد "عروسة المولد" من أبرز رقصاتها، حيث تجسد احتفالات المصريين بالمولد النبوي من خلال تشكيلات راقصة مستوحاة من الأجواء الاحتفالية القديمة، وذلك بقيادة المدرب محمود يحى.

وفي عرض مميز، أبدعت فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، في تقديم رقصات منها "كوكتيل فنونيات، دمى فلسطينى، فلسطين انتى الروح"، ومن أشهر رقصاتهم أيضا "هبو الفلسطينية، شيل عالمجوز، جينالك يا فلسطين،يا جبل ما يهزك ريح" بقيادة د. سهيل دياب.

أما فرقة الهند "International Alliance for Art and Culture"، فقدمت مزيجا من رقصات "Bhongra" و"Dondiya"، حيث تميزت بعروض مفعمة بالطاقة تجسد الاحتفالات الشعبية الهندية.

دهميت تستقبل عروض مطروح والتشيك

وفي قصر ثقافة دهميت، استعرضت فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة حسن عامر تراث البادية المصرية من خلال رقصات "السامر، الترحيب، الجيه"، كما قدم المطرب سلومه فواصل غنائية منها "عوالي، لولاكي"، بينما تألقت فرقة التشيك "vepan"، في تقديم رقصات "بولكا، براغ"، التي تعكس التراث الأوروبي القديم، وتشارك الفرقة للمرة للمرة الأولى بمهرجان أسوان للثقافة والفنون.

فنون توشكى وسلوفاكيا بقصر ثقافة كلابشة

أما قصر ثقافة كلابشة فقد شهد عرضا لـفرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة مصطفى إبراهيم جسد التراث النوبي الأصيل من خلال لوحات راقصة وأغان شعبية نابضة بروح النيل، وقدمت فرقة "urpin" السلوفاكية، في المشاركة الثانية لها بمهرجان أسوان، رقصات تمثل التقاليد الشعبية السلوفاكية، بأزياء زاهية وتصميمات استعراضية جذابة.

فنون شعبية للجزائر وكفر الشيخ بقصر ثقافة السباعية

أما قصر ثقافة السباعية، فقد شهد تألق فرقة كفر الشيخ وقدمت مجموعة من الرقصات منها "فرحة المولد، غزل الفلاحى، عرب الحامول"، بقيادة إبراهيم عبد المقصود.

بينما قدمت فرقة الجزائر للمدرب أحمد بن قاد، باقة من أشهر رقصاتها "الغلاوى، النهارى، التوارق، الشابوتي".

وتستمر العروض الفنية في 18 موقعا مختلفا بأسوان، وصولا إلى الاحتفال بليلة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل يوم 21 فبراير، حيث تجتمع جميع الفرق في حفلتين الأولى داخل المعبد والثانية في سوق أبو سمبل، قبل أن تختتم الفعاليات صباح 22 فبراير بعروض أمام المعبد، بحضور آلاف السياح والزوار. وينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.

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