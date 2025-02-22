صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية عرب أبو قاسم (صور)

أطلقت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية وعلاجية مجانية لأهالي قرية عرب أبو القاسم التابعة لإدارة القصاصين الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.



الدكتورة ريم مصطفى تتفقد القافلة

ومن جانبها تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بقرية عرب أبو القاسم في أول أيامها، والتقت مع فريق الطاقم الطبي.

جانب من القافلة، فيتو

واطمأنت وكيل صحة الإسماعيلية، من المواطنين المترددين على العيادات على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

عدد المنتفعين من القافلة

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية استقبلت 763 مواطن خلال اليوم الأول، من خلال 8 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من القافلة،فيتو

جانب من القافلة، فيتو

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

تفاصيل إعداد المنتفعين في اليوم الأول للقافلة

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 135 مواطنًا بعيادة الباطنة، 58 مواطنًا بعيادة الجراحة وعدد 28 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 64 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 249 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 28 حالةً، بينما استقبلت عدد 42 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 145 حالة، وأخيرا عيادة المسالك البولية استقبلت 14 مواطنا فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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