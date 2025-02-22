الرئيس اللبناني يكشف شروط استقرار الحدود الجنوبية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، أن استقرار جنوب لبنان يتطلب انسحاب إسرائيل منه، وإعادة اللبنانيين الذين احتجزوا خلال الحرب الأخيرة.

استقرار جنوب لبنان يتطلب انسحاب إسرائيل

وأبلغ عون السناتور عن ولاية تكساس الأمريكية روني جاكسون، لدى استقباله اليوم في قصر بعبدا بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، أن "الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود، يتطلب انسحاب الإسرائيليين من التلال التي تمركزوا فيها، وإعادة الأسرى اللبنانيين الذين احتجزوا خلال الحرب الأخيرة، وهذا الموقف اللبناني ثابت ونهائي"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وبين أن "الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون، وهو جاهز للتمركز على طول الحدود"، لافتًا إلى أن "التعاون قائم بشكل جيد مع القوات الدولية العاملة في الجنوب؛ بهدف تطبيق القرار 1701 وما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي.

وذكر الرئيس عون أن "إسرائيل، باستمرار احتلالها للتلال، خرقت هذا الاتفاق وعلى الدول الراعية له، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط عليها للالتزام به كليًا".

من جهته، قال السيناتور الأمريكي جاكسون: "نريد أن نلمس مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة".

وأضاف "نريد أن يكون الأمن في لبنان حصرا بيد الجيش وبشكل كامل ونرفض أن يلعب حزب الله هذا الدور فمسؤولية الجيش وحده ضمان أمن الحدود".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.