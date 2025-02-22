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رياضة

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني

فريق بوروسيا دورتموند
فريق بوروسيا دورتموند

الدوري الألماني، أعلن إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

 

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين في الدوري الألماني 

جاء تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين في الدوري الألماني كالتالي:
حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: إيمري تشان، شلوتربيك، رامي بن سبعيني، جوليان رايرسون

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، باير، رينا، كريم أديمي، باسكال جروز

خط الهجوم: سيرهو جيراسي

ترتيب بوروسيا دورتموند وشتوتجارت في الدوري الألماني 

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، مما يجعل المواجهة مهمة لكلا الفريقين في سباق تحسين المراكز بالدوري.

 

بوروسيا دورتموند يسقط أمام شتوتجارت 1/2 في الدوري الألماني 

وخسر فريق بوروسيا دورتموند أمام نظيره شتوتجارت، بهدفينن مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين، من مسابقة  الدوري الألماني .

وسجل أهدف فريق  شتوتجارت كل من والديمار أنتون لاعب بوروسيا دورتموند في مرماه في الدقيقة 50، ويوليان تشابوت في الدقيقة 61. 

بينما جاء هدف فريق  بروسيا دورتموند الوحيد اللاعب جوليان براندت في الدقيقة 81. 

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