معجزات الرسول، صحابي صار ثريا بدعاء سيدنا محمد له

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.



صحابي مفلس صار ثريا بدعاء سيدنا محمد له



المعجزة التي نذكر تفاصيلها في السطور التالية كانت من نصيب صحابي جليل، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، هو عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه.

عبد الرحمن من أوائل من بادروا إلى الإسلام، وكان قبل إسلامه يسمى عبد الكعبة أو عبد عمرو، وقد سماه الرسول، صلى الله عليه وسلم، بعد إسلامه "عبد الرحمن".

وحين هاجر المسلمون إلى المدينة كان عبد الرحمن بن عوف، مفلسا، لا يملك من المال شيئًا، فقد كان كغيره من المسلمين ترك ما يملك في مكة، وفر بدينه إلى حيث أمرهم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي المدينة، وبعد الهجرة، آخى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بين المهاجرين والأنصار، فتجلت الأخوة في أبهى صورها، وظهر الإيثار في أجلى معانيه.

الأخوة بين المهاجرين والأنصار

فقد آخى الرسول، صلى الله عليه وسلم، بين عبد الرحمن وبين سعد بن الربيع الأنصاري، رضي الله عنه، فإذا بسعد يرض على عبد الرحمن إحدى زوجتيه، وما شاء من ماله، فقال لعبد الرحمن: إن لي زوجتين فاختر أجملهما أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، وإن لي من المال كذا وكذا فخذ منه ما شئت.

لكن عبد الرحمن بن عوف رفض هذا العرض السخي، قائلًا: لا حاجة لي في ذلك، بارك الله لك في زوجتيك ومالك، ثم قال: دلوني على السوق.. ليبدأ في مزاولة هوايته، في التجارة.

ويكمل القصة أنس بن مالك، رضي الله عنه، فيقول: إن النبي، صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة.

فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: "فبارك الله لك".

استجاب الله، تعالى، دعاء المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لدعاء الرسول لعبد الرحمن بالبركة أثر كبير فزادت أمواله وتكاثرت حتى وفاته، وكان مع ذلك كثير التصدق حتى تصدق مرة بنصف ماله كله لله، وكان حوالي أربعة آلاف، فقال الناس: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله أربعة آلاف دينار.

فقال المنافقون: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء، فنزلت آية: "الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

تصدق بنصف ماله

ويحكي المؤرخ شمس الدين الذهبي في "سير أعلام النبلاء"، كيف كان عبد الرحمن كثير التصدق، فيذكر أنه أعتق ثلاثين ألف بيت، وتصدق بشطر ماله في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم.

ويروى أنه تصدق على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بشطر ماله أربعة آلاف، ثم تصدق بأربعين ألف دينار، وحمل على خمس مائة فرس في سبيل الله، ثم حمل على خمس مائة راحلة في سبيل الله. وكان معظم ماله من التجارة.

كرمه مع المهاجرين وأمهات المؤمنين

وظل، رضي الله عنه، على كرمه، وجوده، بعد انتقال سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق بدون حساب، على إخوانه من المهاجرين ليخفف عنهم متاعب الحياة، ويساعدهم على مواجهة شظف العيش، وكان شديد الاهتمام بأمهات المؤمنين فقد باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسمه في فقراء بني زهرة، وفي المهاجرين، وأمهات المؤمنين.



فلما جاءوا للسيدة عائشة بنصيبها، قالت: من أرسل بهذا ؟ قالوا: عبد الرحمن. قالت: أما إني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون".

وكانت وفاة عبد الرحمن بن عوف عام اثنين وثلاثين هجريا، ودفن بالبقيع، وورثت كل امرأة من نسائه مائة ألف.



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