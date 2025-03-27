معجزات الرسول.. الفرس البطيء يسبق الفرسان ببركة النبي

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ النبيين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

الفرس البطيء يسبق الفرسان ببركة النبي

من معجزات رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أن الفرس البطيء الذي لا أمل في أن يواكب باقي الفرسان، يصير سريعا، بل أسرع من جميع الفرسان، بعد أن تحل عليه بركة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

ومن أمثلة هذه المعجزة، ما حدث لفرس الصحابي أبي طلحة، البطيء، والذي سبق الفرسان ببركته، صلى الله عليه وسلم.

فرس أبي طلحة

ويروي التفاصيل أنس بن مالك، رضي الله عنه، والذي قال: فزع الناس، فركب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فرسًا لأبي طلحة بطيئًا ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: لن تراعوا إنه لبحر، قال: فوالله ما سُبِق بعد ذلك اليوم. (أخرجه البخاري في "الجهاد"، والبيهقي في "الدلائل").

وفي رواية أخرى، قال أنس بن مالك، رضي الله عنه: كان النبي، صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فركب فرسًا لأبي طلحة بطيئًا، ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال: "لن تُراعوا، لن تُراعوا". قال أنس رضي الله عنه: "فوالله ما سُبِقَ (فرس أبي طلحة) بعد ذلك اليوم".

جمل جابر

ومن المواضع التي تكررت فيها هذه المعجزة، أن الجمل الضعيف البطيء يتحرك ويسبق غيره ببركة ملامسة النبي، صلى الله عليه وسلم، له، فقد قال جابر بن عبد الله، رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في غزاة، فأبطأ بي جملي، فأتى عليَّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال لي: "يا جابر!"، قلت: نعم، قال: "ما شأنك؟"، قلتُ: أبطأ بي جملي، وأعيا، فتخلفت، فنزل فحجنَه بمحجنِه (عصا معوجة)، ثم قال: "اركب" فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم". (رواه مسلم).

وفي رواية للبخاري قال جابر رضي الله عنه: فما زال (الجمل) بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي، صلى الله عليه وسلم: (كيف ترى بعيرك؟) قلت: بخير، قد أصابته بركتك. (رواه البخاري).



وقال ابن حجر: "آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى مآل حسن، فرأيت في ترجمة جابر من "تاريخ ابن عساكر" بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال: فأقام الجمل عندي زمان النبي، صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر فعجز، فأتيت به عمر، فعرف قصته، فقال: اجعله في إبل الصدقة، وفي أطيب المراعي، ففعل به ذلك إلى أن مات".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.