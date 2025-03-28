معجزات الرسول، صحابي عاش قرنا وأنجب 100 من الأبناء ببركة دعاء النبي

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ النبيين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

صحابي عاش قرنا، وأنجب 100 من الأبناء ببركة دعاء النبي



من معجزات سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أن صحابيًّا دعا له النبي، صلى الله عليه وسلم، بالبركة في العمر والأولاد، فعمر لما بعد القرن من الزمان، حتى كان آخر الصحابة وفاة، وزاد أبناؤه وأحفاده على المائة.

هذا الصحابي هو أنس بن مالك، رضي الله عنه، خادم الرسول، صلى الله عليه وسلم، والذي لازم النبي، صلى الله عليه وسلم، منذ أن هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

آخر الصحابة وفاة

وظل في خدمة سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وصحبه في غزواته، وبايع مع من بايعوا تحت الشجرة.

وقال عنه المؤرخ شمس الدين الذهبي في "سير أعلام النبلاء": هو الإمام، المفتي، المقرئ، المحدث، راوية الإسلام، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني، خادم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقرابته من النساء، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتا.

ويروي أنس بن مالك، رضي الله عنه، قصته بنفسه، فيقول: جاءت أم سليم – وهي أم أنس- رضي الله عنهما، إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقد أزرتني بخمارها، وردتني ببعضه، فقالت: يا رسول الله هذا أنيس، أتيتك به يخدمك، فادع الله له، فقال: "اللهم أكثر ماله وولده"، وفي لفظ آخر: "اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر له".

"اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته"

يقول أنس: فوالله إن مالي لكثيرٌ، وإن ولدي وولد ولدي تعادون دون علي نحو المائة، ويروي الذهبي في "سير أعلام النبلاء" عن ثابت عن أنس، قال: دعا لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: "اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته"، فالله أكثر مالي حتى إن كرما (بستان) لي لتحمل في السنة مرتين، وولد لصلبي مائة وستة.

بستان الفاكهة

كما يحكي الذهبي عن البستان الذي كان لأنس وكبره، فينقل عن رواة: سمع أنس من النبي، صلى الله عليه وسلم؟ قال: خدمه عشر سنين، ودعا له، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك.

بل اتسعت أرضه حتى كانت تمطر السحابة في أول أرضه ولا تتعدى آخرها إلا قليلًا، فيروي ثابت البناني أنه قد جاء قيم أرض أنس، رضي الله عنه، فقال: عطشت أرضوك (حقولك)، فصلى أنس، رضي الله عنه، صلاة الاستسقاء، فيقول الراوي، خرج إلى البرية ثم صلى ودعا، فثارت سحابة وغشيت أرضه ومطرت حتى ملأت صهريجه، وذلك في الصيف، فأرسل أنس بعض أهله ليرى أين بلغت المطر، فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيرًا.

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