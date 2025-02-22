أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مأمور قسم طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلاف على قطعة أرض بمدينة طهطا طرف أول عمر عنبر أحمد 18عاما، وجمال عطا 65 عاما تم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي وعبد اللاه جمال عاطف 35 عاما.



طرف ثانى أحمد السيد عاطف 27 عاما ومحمود السيد عاطف 26 عاما تم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي ومحمد السيد عاطف 24 عاما، والجميع يقيم دائرة قسم شرطة طهطاوتحررعن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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