محافظ الفيوم يعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية غدا

يعقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، جلسة للحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية، غدًا الأحد، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظات الفيوم.

وتهدف الجلسات إلى إشراك كافة أطياف المجتمع في مناقشة نظام البكالوريا المصرية، بما يضمن تطويرًا تعليميًا يتماشى مع المعايير العالمية، ويحقق رؤية مصر 2030 للتعليم، ويعد الحوار المجتمعي فرصة هامة لسماع آراء ومقترحات مختلف الفئات حول إصلاح منظومة الثانوية العامة، مما يعزز الشفافية والتفاعل بين المسؤولين والمجتمع التعليمي.

نظام البكالوريا المصرية

يذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، والمقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

عرض نظام شهادة شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

يهدف النظام إلى، تنمية المهارات الفكرية والنقدية، والتعلم متعدد التخصصات، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، والاعتراف الدولي بفرص متعددة للطلاب.

هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

يتكون هيكل البكالوريا المصرية من المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، وتشمل مواد أساسية، التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، ومواد إضافية خارج المجموع، اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

أما المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي):د، فالمواد الاأساسية هي، اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.

اما مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب، الطب وعلوم الحياة، أو الهندسة وعلوم الحساب، أو الأعمال، أو الآداب والفنون.

تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

تضمن البكالوريا المصرية للطالب فرص امتحان متعددة سنويًا برسوم 500 جنيه للمحاولة الثانية وما بعدها.

درجات المواد تُحتسب من 100 درجة لكل مادة، والمجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع.

يمكن للطالب إعادة الامتحان لتحسين الدرجات، وترسل جميع المحاولات لمكتب التنسيق.

وكانت توجيهات رئيس الوزراء بشأن شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تُطرح للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

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