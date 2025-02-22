تعليم الجيزة تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول البكالوريا المصرية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل للثانوية العامة.

يأتي هذا الحدث في إطار الحوار المجتمعي الشامل الذي تقوده وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

ويترأس الجلسة سعيد محمود عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمشاركة نخبة من المتخصصين، على رأسهم الدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

كما يحضر الجلسة مديرو عموم الإدارات التعليمية، وكلاء الإدارات، وممثلون عن أولياء الأمور وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة الجيزة.

مناقشة نظام البكالوريا المصرية

وتهدف هذه الجلسات إلى إشراك كافة أطياف المجتمع في مناقشة نظام البكالوريا المصرية، بما يضمن تطويرًا تعليميًا يتماشى مع المعايير العالمية، ويحقق رؤية مصر 2030 للتعليم.

ويعد الحوار المجتمعي فرصة هامة لسماع آراء ومقترحات مختلف الفئات حول إصلاح منظومة الثانوية العامة، مما يعزز الشفافية والتفاعل بين المسؤولين والمجتمع التعليمي.

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