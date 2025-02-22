السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 43 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 43، الصادر اليوم 22 فبراير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق.
 

-قرارات وزارة الداخلية بإبعاد ليبي وسوري وبرتغالي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وقرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

قرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، واعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لـ(5) قرى (أبو عمران، ومنشأة السلام، وأبو العوينات، وترعة البطيخ، وراغب) بمحافظة الشرقية.


وقرارات وزارة الإسكان والمرافق بتعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ. واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة نخل، بمحافظة شمال سيناء.


وقرارات وزارة الإسكان باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد (5) قرى (رأس حدربة، أدليب، برنيس، الشيخ الشاذلي، وأبو رماد) بمحافظة البحر الأحمر. واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ (2) قرية (بني محمد راشد، كفر الشيخ، عابد) بمحافظة بني سويف. واعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لقرية أبويط بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 41 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 33 بجريدة الوقائع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية قرارات وزارة الداخلية وزارة الإسكان والمرافق إبعاد خارج البلاد اعتماد المخطط الاستراتيجي لبعض القرى

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 41 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 33 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 27 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 20 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

حضور جماهيري قوي في مدرجات التالتة شمال قبل ساعات من قمة الأهلي والزمالك (صور)

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي يثير الجدل، والنشطاء: مشهد تاريخي يصيب نتنياهو بالجلطة (فيديو)

منوعات

المزيد

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الأولى بالإمامة في صلاة التراويح الأجمل صوتا أم الأجود قراءة

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية