أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 43 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 43، الصادر اليوم 22 فبراير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق.



-قرارات وزارة الداخلية بإبعاد ليبي وسوري وبرتغالي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وقرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، واعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لـ(5) قرى (أبو عمران، ومنشأة السلام، وأبو العوينات، وترعة البطيخ، وراغب) بمحافظة الشرقية.



وقرارات وزارة الإسكان والمرافق بتعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ. واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة نخل، بمحافظة شمال سيناء.



وقرارات وزارة الإسكان باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد (5) قرى (رأس حدربة، أدليب، برنيس، الشيخ الشاذلي، وأبو رماد) بمحافظة البحر الأحمر. واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ (2) قرية (بني محمد راشد، كفر الشيخ، عابد) بمحافظة بني سويف. واعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لقرية أبويط بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.





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