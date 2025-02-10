أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 33 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 33، الصادر في 10 فبراير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل ووزارة الصناعة، ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الدقهلية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



-قرار وزارة العدل، بشأن إنشاء مقر لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الجيزة، يضم قطاعي الإدارية العليا والقضاء الإداري أول.

-وقرارات وزارة الصناعة بإلزام منتجون (اللبن المكثف والمشروبات الكحولية والدهون القابلة للفرد، واللبن المعقم، والألبان المعقمة) والمستوردون لها بالإنتاج طبقًا للمواصفات، ويمنحون مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

وإلزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، ومنحهم 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وقرار وزارة الصناعة بحظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (۲) المرفق بهذا القرار أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعية.

-وقرار وزارة الداخلية بإبعاد 3 من قيرغستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر/ الإسماعيلية، والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ 3 قرى بمحافظة الوادي الجديد، وتعديل تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، واعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لقريتين بمحافظة بني سويف.

-وقرار محافظة الدقهلية بتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة بحي شرق المنصورة.-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

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