أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 23 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 23، الصادر في 29 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الرقابة المالية.



-قرارات وزارة الإسكان باعتماد تعديل تخطيط تقسيم قطعة أرض بمساحة 625.95 فدان جنوب طريق الواحات- مدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة نيو سيتى للإسكان والتنمية ش.م.م (حاليا) (أوراسكوم للإسكان التعاونى سابقًا)، لإقامة مشروع سكنى (بنسبة ١٠٠ ٪ للمشروع القومى للإسكان). واعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 67807.55 متر مربع، الكائنة بين الحى الخامس والسادس بمدينة العبور المخصصة لشركة معمار الأشراف للاستثمار العقارى، لإقامة مشروع عمرانى مختلط (20 ٪ مختلط ترفيهى إدارى سياحى تجارى و80 ٪عمرانى متكامل).



-وقرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإنشاء قسم هندسة الميكاترونيات "برنامج هندسة الميكاترونيات" بالمعهد الكندى العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر والتابع للجمعيـة المـصرية للتعلـيم المطور والتنمية.

-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمحكمة النقض.



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