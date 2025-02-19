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أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء اليوم

الحكومة توافق على ضم ضحايا العمليات الأمنية قبل 2011 إلى صندوق تكريم الشهداء

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضم عدد من الضباط والدرجات الأخرى من شهداء العمليات الأمنية الصادر لهم قرار استشهاد من وزارة الداخلية في العمليات الأمنية قبل 2011، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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قرارات مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء شهداء العمليات الأمنية وزارة الداخلية العمليات الأمنية قبل 2011

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