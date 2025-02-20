أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 42 بالجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 42، الصادر في 20 فبراير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية.

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا. والإذن لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.

-وقرارات محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس.

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