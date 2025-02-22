الدوري المصري، الجونة يتقدم بهدف على سيراميكا في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة أمام سيراميكا كليوباترا بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب خالد بشارة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الجونة اللاهب أحمد مجدي كهربا في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الجونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي - أحمد العش -أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ.

خط الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.

سيراميكا كليوباترا، فيتو

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الأسبوع ١٥ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - احمد عابدين - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

سيراميكا كليوباترا والجونة

يستضيف فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي في الرابعة عصر اليوم السبت، على أرضية ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.



ويبحث علاء عبد العال مدرب الفريق الساحلي عن استعادة الانتصارات مع الجونة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، فيما يسعى أيمن الرمادى لاستعادة الانتصارات مع سيراميكا بعدما فشل في تحقيق أي فوز آخر 4 مباريات بالدوري حيث تعادل في لقاءين وخسر مثلهما.

موقف سيراميكا كليوباترا والجونة بالدوري

ويحتل سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة وانتصارين و4 تعادلات و8 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.